Следующее заседание министров обороны ОДКБ пройдет осенью в Астане

Глава Минобороны РК Руслан Жаксылыков подвел итоги заседания Совета министров обороны государств – членов ОДКБ, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он озвучил результаты работы консультативного и исполнительного органа Организации по вопросам координации взаимодействия государств – членов в области военной политики, военного строительства и военно-технического сотрудничества.

По словам Руслана Жаксылыкова, стороны решили продолжить регулярный обмен информацией по результатам мониторинга военно-политической обстановки, тенденций ее развития для выработки совместных мер.

– По итогам заседания подписан ряд документов, касающихся подготовки и проведения учений, оснащения Коллективных сил, деятельности Объединенного штаба, мероприятий совместной подготовки в 2025 году и вопросов их финансирования, – резюмировал он.

Следующее заседание Совета министров обороны состоится в ноябре текущего года в Астане, накануне сессии Совета коллективной безопасности.

Мероприятие состоялось в рамках председательства Казахстана в Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее состоялось заседание Совета министров обороны государств – членов ОДКБ, в ходе которого были подписаны документы по оснащению войск передовым вооружением.