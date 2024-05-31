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    15:42, 31 Май 2024 | GMT +6

    Следующее заседание министров обороны ОДКБ пройдет осенью в Астане

    Следующее заседание министров обороны ОДКБ пройдет осенью в Астане
    Фото: Минобороны РК

    Глава Минобороны РК Руслан Жаксылыков подвел итоги заседания Совета министров обороны государств – членов ОДКБ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Он озвучил результаты работы консультативного и исполнительного органа Организации по вопросам координации взаимодействия государств – членов в области военной политики, военного строительства и военно-технического сотрудничества.

    По словам Руслана Жаксылыкова, стороны решили продолжить регулярный обмен информацией по результатам мониторинга военно-политической обстановки, тенденций ее развития для выработки совместных мер.

    – По итогам заседания подписан ряд документов, касающихся подготовки и проведения учений, оснащения Коллективных сил, деятельности Объединенного штаба, мероприятий совместной подготовки в 2025 году и вопросов их финансирования, – резюмировал он.

    Следующее заседание Совета министров обороны состоится в ноябре текущего года в Астане, накануне сессии Совета коллективной безопасности.

    Мероприятие состоялось в рамках председательства Казахстана в Организации Договора о коллективной безопасности.

    Ранее состоялось заседание Совета министров обороны государств – членов ОДКБ, в ходе которого были подписаны документы по оснащению войск передовым вооружением.

    Теги:
    ОДКБ Минобороны РК Алматы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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