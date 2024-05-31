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    13:45, 31 Май 2024 | GMT +6

    Заседание министров обороны ОДКБ в Алматы: подписан ряд документов

    Заседание министров обороны ОДКБ в Алматы
    Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

    В Алматы состоялось заседание Совета министров обороны государств – членов ОДКБ, в ходе которого были подписаны документы по оснащению войск передовым вооружением, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В заседании приняли участие руководители оборонных ведомств государств–членов ОДКБ, Генеральный секретарь и начальник Объединенного штаба Организации. Заседание открыл министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

    министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков
    Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

    В узком составе на заседании с докладом о вызовах и угрозах военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ выступил Генеральный секретарь Организации Имангали Тасмагамбетов. Стороны обменялись мнениями и изложили свое видение приоритетных направлений развития сотрудничества в области военной безопасности.

    На пленарном заседании совета стороны приняли ряд документов. Они касаются планирования совместной подготовки Коллективных сил ОДКБ, их оснащения современными образцами вооружения, военной и специальной техникой.

    По итогам встречи министр обороны Казахстана выразил признательность ее участникам за плодотворную и результативную работу.

    - В ходе нашего сегодняшнего заседания мы провели всесторонний анализ вызовов и угроз в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Рассмотрели и подписали документы, направленные на дальнейшее углубление взаимодействия оборонных ведомств наших государств и развитие военной составляющей Организации, – приводит слова генерала-полковника Руслана Жаксылыкова пресс-служба Минобороны РК.

    Теги:
    ОДКБ Армия Вооруженные силы Минобороны РК Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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