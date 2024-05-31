Заседание министров обороны ОДКБ в Алматы: подписан ряд документов

В Алматы состоялось заседание Совета министров обороны государств – членов ОДКБ, в ходе которого были подписаны документы по оснащению войск передовым вооружением, передает корреспондент агентства Kazinform.

В заседании приняли участие руководители оборонных ведомств государств–членов ОДКБ, Генеральный секретарь и начальник Объединенного штаба Организации. Заседание открыл министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В узком составе на заседании с докладом о вызовах и угрозах военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ выступил Генеральный секретарь Организации Имангали Тасмагамбетов. Стороны обменялись мнениями и изложили свое видение приоритетных направлений развития сотрудничества в области военной безопасности.

На пленарном заседании совета стороны приняли ряд документов. Они касаются планирования совместной подготовки Коллективных сил ОДКБ, их оснащения современными образцами вооружения, военной и специальной техникой.

По итогам встречи министр обороны Казахстана выразил признательность ее участникам за плодотворную и результативную работу.