Пожарный скончался во время аварийно-спасательных работ в Кульсары

29 мая во время проведения аварийно-спасательных работ по откачке воды в городе Кульсары Жылойского района Атырауской области скончался командир отделения Специализированной пожарной части № 1 ДЧС Атырауской области 2001 г. р. сержант гражданской защиты Ракым Бейбарыс, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

В ДЧС Атырауской области немного рассказали о сержанте гражданской защиты.

— Ракым Бейбарыс родился в 2001 году в Атырау. С 2021 года служил в структурах гражданской обороны. За это короткое время он принял участие в тушении нескольких крупных и сложных пожаров, приложил все усилия для спасения и защиты человеческих жизней и имущества, получил благодарность общественности. У Бейбарыса остались родители, братья и сестры и жена, — сообщили в ведомстве.