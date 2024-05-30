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    09:00, 30 Май 2024 | GMT +6

    До 700 увеличили количество строящихся домов для пострадавших от паводка в СКО

    строительство высоток
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    В Северо-Казахстанской области 1 720 домов, пострадавших во время наводнения, не подлежат восстановлению. Такие данные привел глава региона Гауез Нурмухамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На своей странице в социальной сети аким области проинформировал о предварительных итогах обследования жилья.

    — В регионе во время паводка пострадало 3 898 домов. В итоге, 1720 не подлежат восстановлению. Для жителей, чьи дома признаны аварийными, идет строительство 520 домов в микрорайоне «Солнечный 2». Всего будет построено 700 домов. Приобретаются квартиры на вторичном рынке. На сегодня приобретено 87 квартир. Принято 130 заявлений на получение нового дома в микрорайоне «Солнечный-2», — написал Г. Нурмухамбетов. 

    Можно отремонтировать 2 178 домов. Из них 270 собственников согласились, чтобы ремонт проводили механизированные бригады. В 136-ти домах идут ремонтно-восстановительные работы. По 1 055 домам владельцам выплатят компенсацию на самостоятельный ремонт жилья.

    — Проинспектировал работу мехбригад и ремонт домов, встретился с пострадавшими жителями в микрорайоне «Подгора», Кожевенном поселке, Заречном, в селах Тепличное и Прибрежное, заслушал отчет закрепленных заместилелей акимов районов. Поручил провести все работы качественно и в срок, — отметил Г. Нурмухамбетов.

    Глава региона добавил, что все работы по оценке и техническому обследованию домов завершились, выдают документацию жителям.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Пострадавшие Регионы Жилье Строительство Паводки в Казахстане
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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