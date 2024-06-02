Парад цветов, дракон и пожарная машина – как в Павлодаре отметили 1 июня

В День защиты детей на павлодарской набережной организовали настоящий праздник. Каждый мог выбрать что-то по душе: научиться собирать кубик Рубика, работать с войлоком, посадить дерево или разрисовать огромный холст, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

Праздник начался с концерта под открытым небом. Помимо песен и танцев, павлодарцев решили удивить с помощью парада цветов и дефиле поколений.

Перед главной сценой города прошли около 600 школьниц в шляпках-ромашках, колокольчиках и лотосах. В семейном дефиле приняли участие четыре поколения павлодарцев.

Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

Пожарные организовали для детей выставку снаряжения и устроили показательное выступление по тушению огня. Вместо пламени – футбольный мяч, который нужно было сбить струей воды. У малышей это вызвало настоящий восторг. Также сотрудники ДЧС организовали для них конкурс рисунков на асфальте и разрешили детям посидеть за рулем пожарной машины. А волонтеры «Красного полумесяца» провели мастер-класс по оказанию первой помощи.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

Украсили набережную работы студентов монтажного колледжа: барс из металла, беркут, трехголовый дракон и Алтын адам. Студенты другого колледжа показали детям подвижные 3D-модели из пластика. Преподаватели детской технической школы выставили на набережной модели кораблей и самолетов.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

Виноградные арки к празднику украсили в этническом стиле, а под ними установили столы для проведения мастер-классов. Здесь дети могли научиться работать за гончарным кругом, ухаживать за растениями, делать войлочные картины или необычные заколки. Прямо на набережной девочкам делали прически, а за участие в викторинах и конкурсах можно было получить призы.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

Также на набережной появились необычные фотозоны. Например, можно было сделать фото на фоне аллеи из ярких ковров или сфотографироваться с аниматорами в костюмах героев мультфильмов.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform