Перекредитованности населения в Казахстане нет - глава Нацбанка

- Я несколько раз говорил свою позицию, что есть несколько вариантов: закредитованность, перекредитованность, высокий просто уровень кредита, кредитное время, кабала. Многие люди по-разному используют эти термины. По сути, мне кажется, понятно, что перекредитованности в Казахстане нет, в целом по населению, - сказал глава Нацбанка, отвечая на вопросы журналистов.

Однако, по его мнению, необходимо обращать внимание на высокий уровень кредитов по отдельным группы.

- Если у людей нет источников дохода, но очень много кредитов, это потенциальная социальная проблема. Она может быть даже не финансовой проблемой, потому что уровень NPL будет небольшой. Тем не менее, с социальной точки зрения это может быть проблемой, если человек набрал кредитов, а выплачивать неоткуда. Он все равно придет в акимат либо в министерство. Поэтому, в целом, я соглашусь с позицией, что перекредитованности в Казахстане нет. Но регулировать и внимательно отслеживать уровень потребительского кредитования точно нужно. Это касается и банков и НФО, - добавил Т.Сулейменов.