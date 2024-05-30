Касым-Жомарт Токаев поблагодарил алматинского школьника за помощь пострадавшим от паводков

Аким города Алматы Ерболат Досаев вручил благодарственное письмо от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева третьекласснику Даулену Бауыржанулы за помощь пострадавшим от паводков в Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Президент Казахстана высоко оценил добрый поступок 9-летнего Даулена, назвав его примером настоящего патриотизма. В благодарственном письме Касым-Жомарт Токаев выразил слова признательности родителям и учителям, воспитавшим в мальчике благородные качества.

Президент особо подчеркнул, что пока есть такие умные и одаренные дети, как Даулен, у страны — большое будущее.

Ученик 3 класса гимназии № 12 имени Ш. Уалиханова г. Алматы Даулен Бауыржанулы зарегистрировался на портале Qalan.kz для участия в интеллектуальных олимпиадах. За победы он получал бонусы и копил их. Увидев в социальных сетях фотографии пострадавших от паводков жителей, мальчик без раздумий решил помочь им, направив накопленные 25 тысяч тенге в специальный фонд.

— Я услышал о стихийном бедствии, происходящем в нашей стране, и захотел помочь. Решил, что отправлю все деньги, которые накопил, в качестве помощи. Сначала я сказал об этом родителям, они сразу поддержали мою идею, — рассказал Даулен.

По словам учителя Даулена Сагадат Жуванышбековой, мальчик учится на отлично, его любимыми предметами являются математика, информатика, естествознание. Он не раз становился победителем олимпиад «Алтын сақа», «Кенгуру», «Ақбота».