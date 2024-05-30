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    18:37, 29 Май 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поблагодарил алматинского школьника за помощь пострадавшим от паводков

    Глава государства поблагодарил алматинского школьника за помощь пострадавшим от паводков
    Фото: акимат Алматы

    Аким города Алматы Ерболат Досаев вручил благодарственное письмо от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева третьекласснику Даулену Бауыржанулы за помощь пострадавшим от паводков в Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Президент Казахстана высоко оценил добрый поступок 9-летнего Даулена, назвав его примером настоящего патриотизма. В благодарственном письме Касым-Жомарт Токаев выразил слова признательности родителям и учителям, воспитавшим в мальчике благородные качества.

    Президент особо подчеркнул, что пока есть такие умные и одаренные дети, как Даулен, у страны — большое будущее.

    Ученик 3 класса гимназии № 12 имени Ш. Уалиханова г. Алматы Даулен Бауыржанулы зарегистрировался на портале Qalan.kz для участия в интеллектуальных олимпиадах. За победы он получал бонусы и копил их. Увидев в социальных сетях фотографии пострадавших от паводков жителей, мальчик без раздумий решил помочь им, направив накопленные 25 тысяч тенге в специальный фонд. 

    —  Я услышал о стихийном бедствии, происходящем в нашей стране, и захотел помочь. Решил, что отправлю все деньги, которые накопил, в качестве помощи. Сначала я сказал об этом родителям, они сразу поддержали мою идею, — рассказал Даулен.

    По словам учителя Даулена Сагадат Жуванышбековой, мальчик учится на отлично, его любимыми предметами являются математика, информатика, естествознание. Он не раз становился победителем олимпиад «Алтын сақа», «Кенгуру», «Ақбота».

    Глава государства поблагодарил алматинского школьника за помощь пострадавшим от паводков
    Фото: акимат Алматы

     

    Теги:
    Президент Казахстана Регионы Казахстана Регионы Образование Токаев Касым-Жомарт Акимат Общество Алматы Паводки в Казахстане Благотворительность Паводки школа
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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