В Бурлинском районе ЗКО приобретено жилье 50 семьям, пострадавшим от паводка

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области купят жилье для 66 семей, пострадавших от паводка. Сегодня по району 50 семей переехали в новые квартиры. Оставшиеся 16 жителей получат квартиры в ближайшее время, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО.

Также в Бурлинском районе ведется строительство 60 жилых домов. Согласно плану, площадь каждого дома составит 80 квадратных метров.

Многодетная мать Ляйла Жумагалиева, чья семья пострадала от паводка, переехала в новую квартиру и поблагодарила за помощь со стороны государства.

- В результате паводка наш дом в селе Пугачев Бурлинского района пришел в негодность. По итогам комиссии договорились купить дом в г. Аксай. Переезжаем в четырехкомнатную квартиру, радости нет предела. В первую очередь, благодарим нашего Президента за поддержку, - сказала Ляйла Жумагалиева.

Кроме того, жителям района, пострадавшим от паводка, произведены социальные выплаты в размере 150 месячных расчетных показателей. На сегодня по Бурлинскому району на возмещение расходов на предметы быта и мебель 168 семьям выплачено 63 млн тенге.

В рамках поручения акима Западно-Казахстанской области, в настоящее время ведутся интенсивные строительные работы. По области в районах, пострадавших от паводков, строится 401 жилой дом.

Кроме того, в Теректинском районе Западно-Казахстанской области приобретено 5 домов, в Байтерекском районе - 2 дома. А для дачников Уральска, чьи дачные строения считаются единственным жильем будут приобретены и построены новые дома.