Выставку ко Дню памяти жертв политических репрессий открыли в Алматы

В музее Алматы открылась выставка «Азалы тарихқа айырықша тағзым», посвященная Дню памяти жертв политических репрессий и голода, а также 130-летию государственного деятеля Турара Рыскулова, классиков казахской литературы Сакена Сейфуллина, Ильяса Жансугурова, Беимбета Майлина, передает корреспондент агентства Kazinform.

Первая волна репрессий началась в конце 1920-х годов, а именно с середины 1928 года, когда представители передовой казахской интеллигенции, участвовавшие в движении «Алаш», подверглись массовому аресту. Им было предъявлено ложное обвинение в том, что они выражали «буржуазно-националистические» идеи. В том же году были арестованы 44 алашординца.

Во время большого сталинского террора 1937-1938 годов многие просвещенные представители казахского общества, известные деятели «Алаш Орды» были репрессированы. Члены их семей также испытали гонения властей.

Фото: Досбол Атажан / Kazinform

По официальным данным, в Казахстане репрессированы более 100 тысяч человек, из них расстреляны 25 тысяч человек. Среди них Алихан Бокейханов, Жакип Акбаев, Мухамеджан Тынышбаев, Ахмет Байтурсынов, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров, Беимбет Майлин, Сейткали Мендешов Ныгмет Нурмаков, Санжар Асфендияров, Темирбек Жургенов, Турар Рыскулов, Магжан Жумабаев, Абдулла Розыбакиев и многие другие.

- 31 мая – День памяти одной из самых трагических страниц истории Казахстана – массовых политических репрессий и голода. Можно сказать, что это день скорби. Поэтому в 1993 году указом Президента Казахстана был учрежден День памяти жертв политических репрессий. Я считаю, что такие выставки нужны для наших будущих поколений. Молодежь должна посещать такие мероприятия, чтобы поближе познакомиться с историей своего народа и стать патриотами своей Родины, - сказал председатель Ассоциации жертв политических репрессий Жумабек Ашуулы.

На выставке представлены фотографии из фондов музея, архивные документы, следственные дела видных государственных деятелей Турара Рыскулова, Темирбека Жургенова, известных писателей Сакена Сейфуллина, Ильяса Жансугурова, Бейимбета Майлина, коврик и пенал Мансура Гатаулина, блокнот Султанбека Кожанова, личная печать Ыхласа Каренеева, а также личные вещи узниц АЛЖИРА - четки из теста, вышивки и другие.

Фото: Досбол Атажан / Kazinform

Выставка продлится до 14 июня.

Ежегодно 31 мая в Казахстане вспоминают жертв политических репрессий. Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство уделяет значительное внимание восстановлению исторической справедливости в отношении невинно пострадавших от репрессий, скрупулезному и объективному изучению мрачных страниц истории.