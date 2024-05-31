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    09:03, 31 Май 2024 | GMT +6

    Мы отдаем дань уважения и памяти жертвам политических репрессий - Президент РК

    ТОКАЕВ Касым-Жомарт Кемелевич
    Фото: akorda.kz

    Глава государства опубликовал на своей социальной странице в Х пост по случаю 31 мая – Дня памяти жертв политических репрессий и голода, передает агентство Kazinform.

    – Сегодня, 31 мая, мы отдаем дань уважения и памяти жертвам политических репрессий и голода прошлого столетия. 

    Наше государство уделяет значительное внимание восстановлению исторической справедливости в отношении невинно пострадавших от репрессий, скрупулезному и объективному изучению мрачных страниц истории.

    Только в полной мере усвоив страшные уроки прошлого и сохраняя память о них, мы сможем преодолеть любые вызовы и достичь новых высот на пути построения справедливого государства и гармоничного общества, – написал Президент.

    Напомним, 20-30-ые годы прошлого столетия массовым репрессиям подверглись казахские национальные элиты, интеллигенция и духовенство. Массовые репрессии затронули тысячи людей, многие из них были отправлены в лагеря. Согласно официальной статистике, в Казахстане с 1921 по 1954 годы осуждены около 100 тысяч человек, из них более 20 тысяч человек – расстреляны.

     

     

     

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт День памяти жертв политических репрессий История Казахстана Дата
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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