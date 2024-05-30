Ведется строительство 494 домов в Актюбинской области после паводков

В Актюбинской области заново построят 652 дома, которые были повреждены во время весеннего паводка. Сейчас ведется строительство 494 домов, 309 семей решили купить готовый дом. На данный момент только в Иргизском районе дома стоят подтопленными в воде. Об этом передает корреспондент агентства kazinform.

Пресс-служба акима Актюбинской области поделилась информацией о паводковых и послепаводковых работах. Всего во время наводнения было повреждено 4 084 дома. Из них 1 457 — частные дома, остальные — жилье на дачной территории. Сейчас в районах и городе, где закончился паводок, завершился технический осмотр жилья. В результате согласовано строительство 652 домов и выкуп 309 домов. Все строящиеся дома однотипные, площадью 80 квадратных метров. 3123 дома будут отремонтированы.

— На ликвидацию последствий паводка из местного бюджета предусмотрено 7,8 млрд тенге. Наряду с жилищным вопросом необходимо отремонтировать 136 км дорог, 15 мостов и 23 социальных объекта. Поэтому наряду с предусмотренным бюджетом, поступает поддержка от крупных компании и общественных фондов, следовательно идет жилищное строительство. Это: «Фонд Булата Утемуратова», фонд «Қазақстан халқына», фонды «BI Group» и «ERG». При спонсорстве фонда Булата Утемуратова выкуплено 64 дома в Айтекебийском, Уилском, Кобдинском, Темирском и Мугалжарском районах. Кроме того, данный фонд выкупит еще 11 домов в Алгинском, Мартукском, Байганинском районах. В этих районах не было объявлено чрезвычайное положение, но во время наводнения несколько домов оказались негодными. Компания BI Group выделила области 2 млрд тенге, фонд «Қазақстан халқына» — 1,5 млрд тенге. Эти средства были направлены на строительство домов, — рассказали в пресс-службе акима Актюбинской области.

В 5 районах Актобе идет строительство домов. Всего в строительстве 494 домов задействовано 40 подрядных организаций. Начат ремонт в 420 домах. Всего в Айтекебийском районе повреждено 115 домов.

— После технического осмотра 64 дома признаны годными к ремонту. Хозяевам выплачивается компенсация. А 51 дом признан непригодным для проживания. Из них 25 семей решили купить готовый дом. На данный момент выкуплено 23 дома. На этой неделе поселятся еще в два дома, остальные 26 владельцев ждут окончания строительства домов. По согласованию со строительными компаниями до 1 августа все дома будут сданы в эксплуатацию. Все пострадавшие от наводнения в районе получили единовременную выплату в размере 100 МРП. При этом физические лица написали заявление о возмещении убытков за скот. Им выплачено 1,4 млн тенге. Правила возмещения убытков юридических лиц только вышли. Мы думаем что ориентировочный ущерб составит 10 млн тенге, — сказал аким Айтекебийского района Даулетияр Тогызбаев.

В Иргизском районе продолжается работа по борьбе с паводками. В селах Куйлыс и Жайсанбай, местные жители, военные и сотрудники служб по чрезвычайным ситуациям продолжают работу по укреплению дамбы.

— Уровень воды в селах Куйлыс и Жайсанбай находится на одном уровне уже 20 дней. В Куйлысе зафиксировано небольшое снижение. Пару сантиметров, но уже можно назвать ситуацию стабильной. В Куйлысе работают 11 единиц техники, 65 военнослужащих и местные жители. Из бюджета выделяются средства на возмещение затрат на аренду транспорта, горюче-смазочных материалов, и мешков. Срок аренды техники может растянуться в зависимости от ситуации. В Жайсанбае работают 6 единиц техники, 15 военнослужащих и местные жители. В Куйлысе находятся только мужчины. На этой неделе мы хотим вернуть домой детей и женщин. А жители сёл Мамыр и Белшер уже возвращаются домой, — сказал аким Иргизского района Нурлан Кызбергенов.

По его словам, большая часть наиболее пострадавших домов в селе Нура все еще находится в воде. Раньше уровень воды был 3 метра, сейчас опустился примерно на 80-90 см.

— Комиссия по техническому осмотру только прибудет. В настоящее время разрушились около 15 домов в Мамыре, 4 дома в Белшере, 68 домов в Нуре. Пострадавшим от паводка выплачивается единовременная выплата в размере 100 МРП. На сегодня перечислено порядка 70 млн тенге, — сказал Нурлан Кызбергенов.

По Иргизскому району - село Нура полностью эвакуировано, ведется строительство на Сарыобе.

Отметим, что всего по области 2904 человек получили единовременную выплату в размере 100 МРП. Это 939,2 млн тенге. Потери субъектов малого и среднего бизнеса, работа которых остановилась во время паводка, составят около 3 миллиардов тенге.