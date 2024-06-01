Глава Нацбанка: Мы продолжим умеренно жесткую ДКП для достижения инфляции в 5%

В текущих экономических условиях, где наблюдается рост инфляционных ожиданий, Нацбанк РК продолжит политику умеренно-жесткую политику для достижения своей цели по инфляции в 5%. Об этом сегодня заявил глава монетарного регулятора Тимур Сулейменов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Тимура Сулейменова, в основе принятого решения по снижению базовой ставки до 14,5% лежат обновленные прогнозы инфляции и роста экономики, а также результаты анализа фактических данных и баланса рисков.

- Мы продолжаем наблюдать снижение годовой инфляции в соответствии с прогнозами. Позитивным сигналом для нас является наметившееся замедление устойчивой части роста цен в марте-апреле т.г. Однако в то же время вновь наблюдается рост инфляционных ожиданий. Это подтверждает необходимость продолжения дезинфляционной политики, - сказал Т.Сулейменов.

Он отметил, что замедление инфляции происходит в условиях ослабления глобального инфляционного давления, снижения цен производителей продуктов питания, а также умеренно-жесткой денежно-кредитной политики.

- В апреле годовой рост цен сложился на уровне 8,7%. Инфляция продовольственных товаров заметно снизилась и составила 6,3%. Рост цен на непродовольственные товары также замедляется, составив 7,6%. При этом инфляция платных услуг в годовом выражении ускорилась до 13,5% в результате повышения регулируемых тарифов ЖКУ, - сообщил глава Нацбанка.

Фото: Нацбанк РК

По данным НБК, месячная инфляция в апреле составила 0,6%, что соответствует средней исторической динамике. В условиях низкого роста цен на продовольственные товары показатели базовой и сезонно очищенной инфляции снижаются второй месяц подряд. Тимур Сулейменов подчеркнул, что для страны крайне важно закрепить этот тренд.

Однако он также подчеркнул, что в апреле выросли инфляционные ожидания казахстанцев. Ожидаемая на год вперед инфляция составила 16,1%.

- Основными причинами высоких ожиданий роста цен, по мнению респондентов, являются изменение цен на продукты питания на фоне паводковой ситуации, а также продолжающаяся реформа цен на ЖКУ. В свою очередь, опросы представителей реального сектора экономики демонстрируют более сдержанные ожидания по будущей инфляции. Предприятия ожидают замедление темпов роста цен на готовую продукцию, сырье и материалы. Профессиональные участники финансового рынка по итогам последнего опроса предполагают, что инфляция сформируется на уровне 8,5% к концу текущего года, - проинформировал Тимур Сулейменов.

Глава НБК добавил, что текущие денежно-кредитные условия будут способствовать дальнейшему охлаждению инфляционных процессов в стране с целью снижения и стабилизации инфляции до уровня 5% в среднесрочной перспективе.