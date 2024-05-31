18 млрд тенге выделят на поддержку молодых ученых в Казахстане
В ближайшие два года еще раз будет увеличено количество грантов на исследования молодых ученых. Будет выделено 18 млрд тенге из бюджета. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с учеными в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
- Еще один важный вопрос. Я не раз говорил о том, что важно повышать авторитет человека труда в обществе. За последние пять лет в этом направлении была проделана большая работа. Внесены поправки в соответствующие законы. Повышена заработная плата. Были приняты и другие меры социальной поддержки трудящихся. Их деятельность заслуженно отмечается государственными наградами. Благодаря такой всесторонней поддержке значительно повысился статус работников различных отраслей, - сказал К. Токаев.
Как подчеркнул Президент РК, не бывает плохих профессий.
- Государству важны и нужны все профессии. Человека, достигшего мастерства в своем деле, обязательно ждет успех. В конечном счете, следует широко и повсеместно пропагандировать трудолюбие и стремление к повышению профессиональной квалификации, - заявил К. Токаев.
По словам Президента, именно эти ориентиры позволят нам стать конкурентоспособной нацией
- Мы постоянно заявляем о необходимости поддержки нашим ученым. И это не пустословие. Государство принимает конкретные меры. В ближайшие два года еще раз будет увеличено количество грантов на исследования молодых ученых. Будет выделено 18 млрд тенге из бюджета. В прошлом году 284 молодых ученых получили жилье. В этом году по моему поручению им будет выделено еще 200 квартир. Мы продолжим оказывать такие конкретные меры поддержки отечественных ученых и научного сообщества в целом, - сказал К. Токаев.