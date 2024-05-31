18 млрд тенге выделят на поддержку молодых ученых в Казахстане

В ближайшие два года еще раз будет увеличено количество грантов на исследования молодых ученых. Будет выделено 18 млрд тенге из бюджета. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с учеными в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

- Еще один важный вопрос. Я не раз говорил о том, что важно повышать авторитет человека труда в обществе. За последние пять лет в этом направлении была проделана большая работа. Внесены поправки в соответствующие законы. Повышена заработная плата. Были приняты и другие меры социальной поддержки трудящихся. Их деятельность заслуженно отмечается государственными наградами. Благодаря такой всесторонней поддержке значительно повысился статус работников различных отраслей, - сказал К. Токаев.

Как подчеркнул Президент РК, не бывает плохих профессий.

- Государству важны и нужны все профессии. Человека, достигшего мастерства в своем деле, обязательно ждет успех. В конечном счете, следует широко и повсеместно пропагандировать трудолюбие и стремление к повышению профессиональной квалификации, - заявил К. Токаев.

По словам Президента, именно эти ориентиры позволят нам стать конкурентоспособной нацией