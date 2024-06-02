72 призера международных олимпиад проживает в Костанайской области
В Костанайской области наградили победителей международных научных, спортивных и творческих состязаний. Торжественное мероприятие состоялось в Международный день защиты детей в «Жастар сарайы», передает корреспондент агентства Kazinform.
Церемонию награждения «Ты лучший!» приветственным словом открыл заместитель акима Костанайской области Ринат Мұхаметқали.
-Хорошим показателем высокого уровня образования области является динамичный рост числа медалей, завоеванных школьниками на интеллектуальных соревнованиях республиканского и международного масштаба. В этом году 72 учащихся стали призерами республиканской и международных олимпиад, а также научных соревнований. По итогам республиканской предметной олимпиады сборная области заняла 1 общекомандное место и принесла 42 медали разного достоинства, - отметил он.
Награждаемых отметили денежными сертификатами, дипломами. Среди отличившихся школьников не только не только призеры олимпиад, но юные спортсмены, прославившие Костанайский регион на уровне чемпионатов мира, обладатели гран-при международных творческих конкурсов.
Также были отмечены семиклассники Ново-Урицкой общеобразовательной школы Сарыкольского района, которые проявили себя, совершив героический поступок. Рамиль Соловей, Матвей Набоженко, Буравцова Ангелина, Жабаева Нургуль и Иван Панкратов спасли из пожара спящего хозяина дома. Школьникам присвоено звание «Патриоты года», вручены благодарственные письма от акима Костанайской области Кумара Аксакалова, путевки в оздоровительные лагеря и планшеты.
В ходе церемонии сертификаты на 1 млн тенге вручены трем командам-победителям областного конкурса «Школа глазами детей», эти средства будут направлены на реализацию авторских проектов школьников по развитию родной школы. В этом году победителями стали ученики Жасбуынская школа Амангельдинского района, школа № 4 города Лисаковска и школа им.М.Маметовой Федоровского района.
Яркие танцевальные и вокальные номера создавали атмосферу летнего праздника. Для школьников-зрителей, приехавших из регионов, прошла интерактивная экскурсия во Дворце школьников IQostanai, а после церемонии их ждал музей им И.Алтынсарина.
Ранее мы писали про талантливого выпускника, которому предложили обучение 4 ведущих университета Азии.