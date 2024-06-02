72 призера международных олимпиад проживает в Костанайской области

В Костанайской области наградили победителей международных научных, спортивных и творческих состязаний. Торжественное мероприятие состоялось в Международный день защиты детей в «Жастар сарайы», передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: пресс-служба управления образования Костанайской области

Церемонию награждения «Ты лучший!» приветственным словом открыл заместитель акима Костанайской области Ринат Мұхаметқали.

-Хорошим показателем высокого уровня образования области является динамичный рост числа медалей, завоеванных школьниками на интеллектуальных соревнованиях республиканского и международного масштаба. В этом году 72 учащихся стали призерами республиканской и международных олимпиад, а также научных соревнований. По итогам республиканской предметной олимпиады сборная области заняла 1 общекомандное место и принесла 42 медали разного достоинства, - отметил он.

Фото: пресс-служба управления образования Костанайской области

Награждаемых отметили денежными сертификатами, дипломами. Среди отличившихся школьников не только не только призеры олимпиад, но юные спортсмены, прославившие Костанайский регион на уровне чемпионатов мира, обладатели гран-при международных творческих конкурсов.

Также были отмечены семиклассники Ново-Урицкой общеобразовательной школы Сарыкольского района, которые проявили себя, совершив героический поступок. Рамиль Соловей, Матвей Набоженко, Буравцова Ангелина, Жабаева Нургуль и Иван Панкратов спасли из пожара спящего хозяина дома. Школьникам присвоено звание «Патриоты года», вручены благодарственные письма от акима Костанайской области Кумара Аксакалова, путевки в оздоровительные лагеря и планшеты.

Фото: пресс-служба управления образования Костанайской области

В ходе церемонии сертификаты на 1 млн тенге вручены трем командам-победителям областного конкурса «Школа глазами детей», эти средства будут направлены на реализацию авторских проектов школьников по развитию родной школы. В этом году победителями стали ученики Жасбуынская школа Амангельдинского района, школа № 4 города Лисаковска и школа им.М.Маметовой Федоровского района.

Яркие танцевальные и вокальные номера создавали атмосферу летнего праздника. Для школьников-зрителей, приехавших из регионов, прошла интерактивная экскурсия во Дворце школьников IQostanai, а после церемонии их ждал музей им И.Алтынсарина.

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