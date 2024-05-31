Костанайский выпускник получил приглашение от 4 ведущих азиатских вузов

Жан Даутов – выпускник лицея «Білім - инновация». В этом году ему предстоит сделать выбор, где будет учиться дальше. Благодаря своим успехам во время учебы, он получил приглашения от нескольких ведущих азиатских университетов. О чем мечтает юный гений — читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

Молодой человек родом из Рудного, но с 7 класса он обучается в лицее «Білім - инновация». Все предметы без исключения любимы выпускником, но фаворитами за период учебы были математика, английский и физическая культура. К слову, математические науки стали билетом в мир призерства по международным олимпиадам.

- Первая моя серьезная награда была в 7 классе на областной олимпиаде среди юниоров в Костанае. Там я взял второе место. Конечно почувствовал большую радость и облегчение, потому что это выступление стало моей первой серьезной победой. И в тот момент задачи мне показались сложными и необычными, — говорит Жан.

После этого трофеи стали пополнять его копилку наград постоянно. Всего за два года Жан смог завоевать 5 медалей международных олимпиад по математике. К примеру, в прошлом году участвуя в упорной борьбе он стал бронзовым призером самой престижной Международной математической олимпиады, которая проходила в Японии.

- Самый серьезный трофей - «золото» на Балканской олимпиаде 2024 года. Олимпиада проходила в Болгарии. Я был очень доволен медалью. Единственная сложность была в том, что на четыре задачи было отведено всего четыре часа, что на самом деле не так много по меркам олимпиадной математики. Но я успел решить задачу на последних минутах, – делится выпускник.

У Жана имеется три приглашения на учебу в зарубежные университет, которые входят в топ-100 лучших университетов мира, а именно из Гонконга, Кореи и Сингапура.

- Я получил предложения из нескольких стран - HKUST, CUHK - Гонконг, KAIST - Корея, NTU- Сингапур и Назарбаев Университет. Почему выбираю азиатские вузы? Так как у меня не получилось поступить в США, а для поступления в европейские требуется 12-летнее обучение, и там выдают меньшее количество грантов, – поясняет он.

Молодой человек планирует в будущем продолжать развиваться в математике и во время обучения в университете. Также рассматривает научное направление.