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    20:15, 30 Май 2024 | GMT +6

    Костанайский выпускник получил приглашение от 4 ведущих азиатских вузов

    Ж.Даутов
    Фото: личный архив Ж.Даутов

    Жан Даутов – выпускник лицея «Білім - инновация». В этом году ему предстоит сделать выбор, где будет учиться дальше. Благодаря своим успехам во время учебы, он получил приглашения от нескольких ведущих азиатских университетов. О чем мечтает юный гений — читайте в материале корреспондента агентства Kazinform. 

    Молодой человек родом из Рудного, но с 7 класса он обучается в лицее «Білім - инновация». Все предметы без исключения любимы выпускником, но фаворитами за период учебы были математика, английский и физическая культура. К слову, математические науки стали билетом в мир призерства по международным олимпиадам.

    - Первая моя серьезная награда была в 7 классе на областной олимпиаде среди юниоров в Костанае. Там я взял второе место. Конечно почувствовал большую радость и облегчение, потому что это выступление стало моей первой серьезной победой. И в тот момент задачи мне показались сложными и необычными, — говорит Жан. 

    После этого трофеи стали пополнять его копилку наград постоянно. Всего за два года Жан смог завоевать 5 медалей международных олимпиад по математике. К примеру, в прошлом году участвуя в упорной борьбе он стал бронзовым призером самой престижной Международной математической олимпиады, которая проходила в Японии.

    - Самый серьезный трофей - «золото» на Балканской олимпиаде 2024 года. Олимпиада проходила  в Болгарии. Я был очень доволен медалью. Единственная сложность была в том, что на четыре задачи было отведено всего четыре часа, что на самом деле не так много по меркам олимпиадной математики. Но я успел решить задачу на последних минутах, – делится выпускник.

    У Жана имеется три приглашения на учебу в зарубежные университет, которые входят в топ-100 лучших университетов мира, а именно из Гонконга, Кореи и Сингапура.

    - Я получил предложения из нескольких стран - HKUST, CUHK - Гонконг, KAIST - Корея, NTU- Сингапур и Назарбаев Университет. Почему выбираю азиатские вузы? Так как у меня не получилось поступить в США, а для поступления в европейские требуется 12-летнее обучение, и там выдают меньшее количество грантов, – поясняет он.

    Молодой человек планирует в будущем продолжать развиваться в математике и во время обучения в университете. Также рассматривает научное направление. 

    - Желаю всем выпускникам не расслабляться в университете, а наоборот с новым рвением расширять свои знания на студенческом уровне. Ну и хочется, чтобы современная молодежь выбирала специальность, которая по душе, - пожелал Жан Даутов.

    Теги:
    Костанайская область Образование Студенты Выпускники Молодежь
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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