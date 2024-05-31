Нацбанк РК снизил базовую ставку до 14,50% годовых

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка РК принял решение снизить базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,50% годовых с коридором +/- 1 п.п, передает корреспондент агентства Kazinform.

В НБК отметили, что инфляция в апреле этого года снизилась в соответствии с прогнозами. Наметилось замедление устойчивой части инфляции.

- Инфляционные ожидания населения, вопреки общей динамике цен, продемонстрировали рост на фоне паводков и продолжающейся реформы жилищно-коммунальных услуг. Внешний инфляционный фон оценивается как нейтральный, отражая влияние сдерживающей политики центральных банков и динамику цен на мировых продовольственных рынках. Проинфляционное давление внутри экономики поддерживается за счет продолжающегося фискального стимулирования, реформы жилищно-коммунальных услуг, устойчивого внутреннего спроса, - говорится в сообщении.

Отмечается, что достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует продолжения умеренно жесткой денежно-кредитной политики в течение длительного времени.