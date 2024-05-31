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    12:04, 31 Май 2024 | GMT +6

    Нацбанк РК снизил базовую ставку до 14,50% годовых

    Базовая ставка
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка РК принял решение снизить базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,50% годовых с коридором +/- 1 п.п, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В НБК отметили, что инфляция в апреле этого года снизилась в соответствии с прогнозами. Наметилось замедление устойчивой части инфляции. 

    - Инфляционные ожидания населения, вопреки общей динамике цен, продемонстрировали рост на фоне паводков и продолжающейся реформы жилищно-коммунальных услуг. Внешний инфляционный фон оценивается как нейтральный, отражая влияние сдерживающей политики центральных банков и динамику цен на мировых продовольственных рынках. Проинфляционное давление внутри экономики поддерживается за счет продолжающегося фискального стимулирования, реформы жилищно-коммунальных услуг, устойчивого внутреннего спроса, - говорится в сообщении. 

    Отмечается, что достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует продолжения умеренно жесткой денежно-кредитной политики в течение длительного времени. 

    - Стабильное замедление устойчивой части инфляции будет формировать пространство для дальнейшего осмотрительного снижения базовой ставки. Текущие денежно-кредитные условия призваны закрепить имеющийся прогресс в замедлении инфляционных процессов и направлены на стабилизацию инфляционных ожиданий, - отметили в НБК. 

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Экономика Базовая ставка
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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