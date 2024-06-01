РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:55, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    Глава государства подарил два реанимобиля и интерактивную доску Центру детской неотложной медицинской помощи в Алматы

    Акорда
    Фото: Акорда

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил Центр детской неотложной медицинской помощи, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    акорда
    Фото: Акорда

    Глава государства осмотрел новый корпус Центра детской неотложной медицинской помощи. Здание построено в соответствии с международными стандартами Emergency и расчитано на прием более 500 пациентов в сутки согласно триаж-системе. Корпус включает 26 коек реанимации и интенсивной терапии, 4 операционных блока, а также диагностическое отделение.

    Президенту представили кабинеты диагностики, отделение интенсивной терапии для младенцев и операционные. Заместитель акима города Алматы Асем Нусупова рассказала Президенту, что данный детский стационар, построенный в 1965 году, является клинической базой кафедры педиатрии Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова.

    Здесь получают лечение дети не только из Алматы, но и из всех регионов Казахстана.

    Больница является единственным центром по хирургической коррекции таких врожденных пороков развития, как атрезия пищевода, диафрагмальная грыжа, рахишизис, гастрошизис и другие.

    Акорда
    Фото: Акорда

    — За последние три года количество обращений в приемное отделение Центра увеличилось на 30%. В настоящее время разрабатывается план по реконструкции клиники. В частности, будут капитально отремонтированы все старые корпуса и открыты отделения реабилитации, отоларингологии, офтальмологии, челюстно-черепной хирургии. В результате количество коек в больнице увеличится с 350 до 470. Модернизация позволит расширить спектр медицинских услуг и обеспечит качество на уровне международных стандартов.

    Глава государства пожелал успехов в деятельности Центра и подарил коллективу 2 реанимобиля и интерактивную доску. 

    Акорда
    Фото: Акорда
    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Дети Токаев Касым-Жомарт Алматы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!