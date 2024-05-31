Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал скандал вокруг программы «Болашак», передает корреспондент агентства Kazinform.

Он сообщил, что уже встретился с Воробьевой и Дарибаевой. Министерство науки и высшего образования совместно с Центром международных программ предложили им ряд возможных решений возникшей проблемы.

— Ведутся следственные мероприятия. Сказать, что центр ничего не предпринимал, тоже нельзя. Вместе с тем, по закону Воробьева и Дарибаева несут солидарную ответственность. По закону они сами добровольно взяли на себя ответственность, подписав соглашение. Мы понимаем, что ситуация несправедливая, что есть неисполняющая обязанности Гавриленко и два гаранта, — заявил Саясат Нурбек в кулуарах заседания Сената.

Он отметил, что министерство и ЦМП сделают все возможное, чтобы ответственность понесла стипендиат Гавриленко и сотрудники центра, которые «пошли на такое нарушение».

Напомним, в 2016 году казахстанки Воробьева Н. и Дарибаева М. выступили гарантами выпускницы программы «Болашак» Гавриленко В. По их словам, в 2019 году, вступив в сговор с работниками центра, Гавриленко незаконно вывела свои две квартиры из-под залога. Центр сам выдал ей официальный документ за подписью первого руководителя «Болашака», разрешающий снять с залога недвижимое имущество. Теперь с гарантов требуют 30 млн тенге долга бывшей стипендиатки.

Также на брифинге в Сенате Саясат Нурбек заявил, что не видит никаких нарушений законодательства с точки зрения обязательств.





