Президент РК вручил жилищные сертификаты молодым ученым Алматы

В завершение мероприятия в городе Алматы Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что социальная поддержка молодых ученых – задача государства. Глава государства торжественно вручил жилищные сертификаты молодым ученым, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.