18:14, 31 Май 2024 | GMT +6
Президент РК вручил жилищные сертификаты молодым ученым Алматы
В завершение мероприятия в городе Алматы Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что социальная поддержка молодых ученых – задача государства. Глава государства торжественно вручил жилищные сертификаты молодым ученым, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новые квартиры получили:
- Абильдина Айназ Кайратовна – ассоциированный профессор Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева;
- Молдамуратов Жангазы Нуржанович – декан общестроительного факультета международной образовательной корпорации;
- Темірхан Алия – научный сотрудник Казахстанско-Британского технического университета;
- Курманов Ергали Бержигитович – доцент Казахского национального университета имени Аль-Фараби;
- Жанұзак Рамазан Жақсыбайұлы – заведующий лабораторией Института археологии им. А. Х. Маргулана;
- Омарова Жансая Багдатовна – старший преподаватель Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева;
- Бакранов Нурлан Болатович – главный сотрудник Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан;
- Құлтаева Шынар Мәлікқызы – ассоциированный профессор Международной образовательной корпорации;
- Байжума Самет – преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби;
- Әділхан Бауржан Нүкербекұлы – заведующий лабораторией Национального научного центра сейсмологического контроля и исследований.