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    18:14, 31 Май 2024 | GMT +6

    Президент РК вручил жилищные сертификаты молодым ученым Алматы

    Президент РК вручил жилищные сертификаты молодым ученым Алматы
    Фото: Акорда

    В завершение мероприятия в городе Алматы Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что социальная поддержка молодых ученых – задача государства. Глава государства торжественно вручил жилищные сертификаты молодым ученым, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.  

    Новые квартиры получили:

    1. Абильдина Айназ Кайратовна – ассоциированный профессор Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева;
    2. Молдамуратов Жангазы Нуржанович – декан общестроительного факультета международной образовательной корпорации;
    3. Темірхан Алия – научный сотрудник Казахстанско-Британского технического университета;
    4. Курманов Ергали Бержигитович – доцент Казахского национального университета имени Аль-Фараби;
    5. Жанұзак Рамазан Жақсыбайұлы – заведующий лабораторией Института археологии им. А. Х. Маргулана;
    6.  Омарова Жансая Багдатовна – старший преподаватель Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.Сатпаева;
    7. Бакранов Нурлан Болатович – главный сотрудник Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан;
    8.  Құлтаева Шынар Мәлікқызы – ассоциированный профессор Международной образовательной корпорации;
    9.  Байжума Самет – преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби;
    10.  Әділхан Бауржан Нүкербекұлы – заведующий лабораторией Национального научного центра сейсмологического контроля и исследований.
    Президент РК вручил жилищные сертификаты молодым ученым Алматы
    Фото: Акорда
    Президент РК вручил жилищные сертификаты молодым ученым Алматы
    Фото: Акорда
    Президент РК вручил жилищные сертификаты молодым ученым Алматы
    Фото: Акорда
    Президент РК вручил жилищные сертификаты молодым ученым Алматы
    Фото: Акорда
    Президент РК вручил жилищные сертификаты молодым ученым Алматы
    Фото: Акорда

     

    Теги:
    Наука Президент Казахстана Регионы Казахстана Регионы Токаев Касым-Жомарт Жилье Алматы Молодежь
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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