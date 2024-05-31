Президент РК: Нужно усилить научные исследования по прогнозированию стихийных бедствий

Нужно усилить научные исследования по мониторингу, оценке и прогнозированию стихийных бедствий, а также охране и рациональному использованию природных ресурсов. Об этом заявил сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с учеными в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

- Важно также шире применять передовые технологии для повышения качества жизни во всех населенных пунктах. Наши города и даже села должны стать «умными» – это одна из приоритетных задач Правительства и акимов. Данной работой никто из руководителей регионов серьезно не занимается. Поэтому результатов нет. Образцом «умного города» должен стать строящийся в Алматинской области Alatau City. Этот город возводится при участии сингапурской консалтинговой компании Surbana Jurong. Он должен стать ведущим международным деловым хабом, комфортным для жизни и ведения бизнеса. Проект придаст серьезный импульс экономическому развитию Казахстана, - сказал К. Токаев.

Как отметил Президент, еще одна важнейшая задача отечественной науки – прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- В последние годы наша страна столкнулась с серьезными вызовами, связанными с наводнениями, сейсмическими угрозами, энергетическими сбоями, засухами и эпидемиями. В результате прошедших масштабных паводков пострадали десятки тысяч семей. Многие люди лишились имущества, нанесен колоссальный ущерб экономике. На ликвидацию последствий были брошены все силы и средства Министерства по чрезвычайным ситуациям, задействован личный состав других силовых структур. За время паводков спасены и эвакуированы около 120 тысяч человек, в том числе 45 тысяч детей. Хочу поблагодарить всех сотрудников аварийных и спасательных служб, которые продемонстрировали пример подлинного мужества и беззаветной верности долгу, - сказал Президент РК.

По словам К. Токаева, слаженная и оперативная работа спасателей показала на деле, что «человеческая жизнь является высшей ценностью нашего государства».

- Мы смогли преодолеть это тяжелейшее испытание, благодаря сплоченности, солидарности и взаимопомощи всех граждан. Особого признания заслуживает самоотверженная деятельность волонтеров, которая стала ярким свидетельством единства нашего народа. Со всех уголков страны они направлялись в затопленные регионы, где возводили укрепления из песка, участвовали в эвакуации населения, доставляли гуманитарную помощь пострадавшим людям. Наши волонтеры изо дня в день показывают пример высокой гражданской ответственности, сострадания и соучастия, искреннего стремления изменить мир к лучшему. Между тем, последствия стихийного бедствия могли быть значительно меньше, если бы нам удалось своевременно спрогнозировать ситуацию. По моему поручению, акимат Алматы выделил средства на ремонт здания Института сейсмологии. Ученые там работают в невыносимых условиях, ремонта не было более сорока лет, - отметил Глава государства.

Как подчеркнул К. Токаев, остро стоит вопрос обеспечения квалифицированными кадрами водной отрасли.

- Ранее мною было поручено восстановить Казахский гидромелиоративно-строительный институт в Таразе. Нам нужен вуз, который будет готовить специалистов, способных решать современные проблемы водного хозяйства, гидромелиорации и экологической устойчивости, укрепит научную базу в этой области. Поручаю ускорить работу в данном направлении. В целом, нужно усилить научные исследования по мониторингу, оценке и прогнозированию стихийных бедствий, а также охране и рациональному использованию природных ресурсов. Как отмечают эксперты, за последние десятилетия значительно возросло количество природных катаклизмов. По прогнозам ООН, к началу следующего десятилетия в мире будет происходить около 560 стихийных бедствий в год. При этом три четверти экстремальных погодных явлений ученые связывают с изменением климата. Все это оказывает огромное негативное влияние на развитие экономики, здоровье и благополучие людей. Поэтому все мировое сообщество сегодня уделяет большое внимание борьбе с климатическими изменениями, - сказал К. Токаев.

По словам Президента, существенный вклад в эту работу может внести инициатива Казахстана по открытию в Алматы Проектного офиса стран Центральной Азии по изменению климата и «зеленой» энергетике.