Первые 50 домов для пострадавших от паводка готовят к сдаче в Петропавловске

В Петропавловске, в микрорайоне Солнечный-2, построят детский сад на 90 мест. На следующей неделе в микрорайоне заселят первые 50 домов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В пресс-службе управления строительства, архитектуры и градостроительства сообщили, что возводить дошкольное учреждение будет местный подрядчик ТОО «МирасГрупп». Сдать объект планируют уже 1 сентября.

Микрорайон Солнечный-2 начали активно застраивать в этом году. Здесь появятся 700 частных домов, которые могут выбрать семьи, оставшиеся без жилья во время паводка.

Фото: управление строительства СКО

- Фонд «Қазақстан халқына» на 200 домов выделил около 5 млрд тенге. Еще 300 домов от компании «Қазақмыс», идет расчет проектно-сметной документации. Дополнительно 100 домов от Kaspi Bank, 20 - YDA Group и 80 от других инвесторов. Суммы еще не рассчитаны. На первом участке, где строительство 100 домов началось в апреле, работы завершены на 85%. На следующей неделе сдадим 50. Из 500 домов 200 возводят из газоблоков, остальные – панельные. Панели завозятся из Астаны. По качеству они не уступают, утепленные. В каждом доме устанавливаем печи длительного горения. На территории предусмотрены хозпостройки, - сообщила пресс-секретарь Майгуль Елемесова.

Недавно аким области Гауез Нурмухамбетов сообщил, что количество строящихся домов увеличили с 500 до 700.