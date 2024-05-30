Космический грузовик «Прогресс МС-27» отправился на МКС с Байконура

Сегодня, 30 мая 2024 года, в 14 часов 42 минуты по времени Астаны с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-27», передает корреспондент агентства Kazinform.

Пуск прошел в штатном режиме, на девятой минуте после старта космический грузовик был выведен на заданную орбиту.

Погода на Байконуре отличная, безоблачное небо, температура +30 градусов.

Прямая трансляция космического запуска с Байконура велась на сайте и в социальных сетях госкорпорации «Роскосмос». Для тех, кто не успел посмотреть этот красивый запуск из весенней степи Байконура, можно посмотреть по действующей ссылке.

Космический грузовик доставит на МКС около 2,5 тонн грузов для поддержания работы станции и жизнедеятельности экипажей космонавтов.

Стыковка с МКС запанирована на 1 июня 2024 года.

Как сообщалось ранее, делегация Казахстана во главе с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жасланом Мадиевым находится с рабочей поездкой на Байконуре и принимает участие в наблюдении за запуском.