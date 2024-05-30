Новый глава Минцифры РК встретился с руководителем Роскосмоса на Байконуре

Сегодня на космодроме Байконур состоялась рабочая встреча министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслана Мадиева с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым, передает корреспондент агентства Kazinform.

Руководитель Роскосмоса поздравил нового министра Казахстана с назначением и пожелал успешной работы космическим ведомствам стран.

В переговорах приняли участие специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай, глава администрации города Байконур Константин Бусыгин, руководители предприятий Казкосмоса и Роскосмоса.

Фото: пресс-служба Минцифры РК

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества на комплексе «Байконур», а также ход реализации совместного проекта «Байтерек».

Казахстанская делегация во главе с министром посетила объекты космического ракетного комплекса «Зенит», на базе которого создается ракетный комплекс «Байтерек». Генеральный директор АО «СП « Байтерек» Айдын Аимбетов доложил о текущем состоянии реализации проекта, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Также Жаслан Мадиев и Юрий Борисов побывали на космическом ракетном комплексе «Протон» и посмотрели, как ведутся предпусковые работы на объектах наземной космической инфраструктуры.

Как сообщалось, сегодня, 30 мая 2024 года с космодрома Байконур состоится запуск космического грузовика «Прогресс МС-27». Казахстанская делегация будет наблюдать за пуском ракеты «Союз 2.1а», которая выведет на орбиту грузовой корабль.