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    14:36, 30 Май 2024 | GMT +6

    Новый глава Минцифры РК встретился с руководителем Роскосмоса на Байконуре

    Новый глава Минцифры РК встретился с руководителем Роскосмоса на Байконуре
    Фото: пресс-служба Минцифры РК

    Сегодня на космодроме Байконур состоялась рабочая встреча министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслана Мадиева с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Руководитель Роскосмоса поздравил нового министра Казахстана с назначением и пожелал успешной работы космическим ведомствам стран.

    В переговорах приняли участие специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай, глава администрации города Байконур Константин Бусыгин, руководители предприятий Казкосмоса и Роскосмоса.

    Новый глава Минцифры РК встретился с руководителем Роскосмоса на Байконуре
    Фото: пресс-служба Минцифры РК

    В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества на комплексе «Байконур», а также ход реализации совместного проекта «Байтерек».

    Казахстанская делегация во главе с министром посетила объекты космического ракетного комплекса «Зенит», на базе которого создается ракетный комплекс «Байтерек». Генеральный директор АО «СП « Байтерек» Айдын Аимбетов доложил о текущем состоянии реализации проекта, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    Также Жаслан Мадиев и Юрий Борисов побывали на космическом ракетном комплексе «Протон» и посмотрели, как ведутся предпусковые работы на объектах наземной космической инфраструктуры.

    Как сообщалось,  сегодня, 30 мая 2024 года с космодрома Байконур состоится запуск космического грузовика «Прогресс МС-27». Казахстанская делегация будет наблюдать за пуском ракеты «Союз 2.1а», которая выведет на орбиту грузовой корабль.

    Теги:
    Байконур Освоение космоса Космос
    Сара Кабикызы
    Автор
    Сара Кабикызы
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