Запуск космического грузовика «Прогресс МС-27» с Байконура назначен на 30 мая

На космодроме Байконур завершается подготовка к очередной космической миссии. Сегодня, 27 мая ракета космического назначения «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-27» была вывезена и установлена на стартовом комплексе 31-й площадки космодрома Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предстартовые работы непосредственно на пусковой площадке длятся трое суток. После установки ракеты в вертикальное положение, специалисты предприятий Роскосмоса продолжат подготовку к пуску.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-27» запланирован на 30 мая в 14:42 по времени Астаны.

Фото: Роскосмос

Космический грузовик доставит на МКС более 2,5 тонн грузов, среди которых аппаратура и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов, одежда, питание, медицинские и санитарно-гигиенические средств для экипажа 71-й длительной экспедиции, топливо для дозаправки станции, питьевая вода для космонавтов и 40 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

По информации источника на космодроме, на запуск должна прибыть казахстанская делегация во главе с вновь назначенным министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жасланом Мадиевым. Ожидается, что во время переговоров с руководством Роскосмоса будут обсуждены актуальные вопросы сотрудничества космических ведомств Казахстана и России.