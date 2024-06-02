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    20:10, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    В Атырау уровень реки Жайык впервые за время половодья пошел на спад

    река Жайык
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    По данным на 20.00 часов 1 июня уровень воды в реке Жайык (Урал) опустился на 1 см, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    По сравнению с 8.00 часами 1 июня:

    • с. Индербор -3 см, уровень воды - 938 см, критический уровень - 845 см.
    • с. Махамбет -2 см, уровень воды - 1012 см, критический уровень - 850 см.
    • г. Атырау -1 см, уровень воды, 599 см, критический уровень - 550 см.
    • с. Жанаталап - 0 см, уровень воды - 431 см, критический уровень - 500 см.
    • с. Еркинкала - 0 см , уровень воды - 388 см, критический уровень - 450 см.
    уровень реки Жайык
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

     

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Река Урал Река Жайык Паводки в Казахстане Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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