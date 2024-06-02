20:10, 01 Июнь 2024 | GMT +6
В Атырау уровень реки Жайык впервые за время половодья пошел на спад
По данным на 20.00 часов 1 июня уровень воды в реке Жайык (Урал) опустился на 1 см, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
По сравнению с 8.00 часами 1 июня:
- с. Индербор -3 см, уровень воды - 938 см, критический уровень - 845 см.
- с. Махамбет -2 см, уровень воды - 1012 см, критический уровень - 850 см.
- г. Атырау -1 см, уровень воды, 599 см, критический уровень - 550 см.
- с. Жанаталап - 0 см, уровень воды - 431 см, критический уровень - 500 см.
- с. Еркинкала - 0 см , уровень воды - 388 см, критический уровень - 450 см.