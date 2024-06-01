РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:51, 31 Май 2024 | GMT +6

    Свыше 1,5 тысячи жителей Кульсары получили компенсацию на восстановление жилья

    Свыше 1,5 тысячи жителей Кульсары получили компенсацию на восстановление жилья
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    В Кульсары более 1,5 тысячи жителей получили компенсацию на восстановление жилья, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    - Всего договор на получение компенсации подписали 1719 человек, 1543 жителя уже получили компенсацию на свои счета, - сообщил заместитель акима Жылыойского Нурболат Сарманов.

    850 жителей Кульсары получили компенсацию для приобретения или строительство нового жилья, 693 жителя - на проведение ремонтно-восстановительных работ.

    В Кульсары продолжается строительство 100 домов для пострадавших от паводков. Площадь каждого дома составит 100 квадратных метров. По проекту дом состоит из 5 комнат. В том числе, предусмотрены кухня, две спальни, гостиная и санузел. В строительстве домов задействованы местные компании.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Регионы Паводки в Казахстане Ущерб Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!