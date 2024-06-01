Свыше 1,5 тысячи жителей Кульсары получили компенсацию на восстановление жилья

В Кульсары более 1,5 тысячи жителей получили компенсацию на восстановление жилья, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

- Всего договор на получение компенсации подписали 1719 человек, 1543 жителя уже получили компенсацию на свои счета, - сообщил заместитель акима Жылыойского Нурболат Сарманов.

850 жителей Кульсары получили компенсацию для приобретения или строительство нового жилья, 693 жителя - на проведение ремонтно-восстановительных работ.

В Кульсары продолжается строительство 100 домов для пострадавших от паводков. Площадь каждого дома составит 100 квадратных метров. По проекту дом состоит из 5 комнат. В том числе, предусмотрены кухня, две спальни, гостиная и санузел. В строительстве домов задействованы местные компании.