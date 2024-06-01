Оценку затопленных дач продолжают в Уральске

В Уральске ведутся работы по оценке дачных участков, оказавшихся в зоне подтопления. Специалисты уже провели оценку около 2 тыс. дачных участков, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО.

- Для этого привлечены 104 специалиста из 12 компаний, предоставляющих услуги по оценке недвижимости, из Актюбинской, Туркестанской, Карагандинской, Кызылординской областей и Шымкента. Сегодня многие дачные участки все еще остаются затопленными. На некоторых участках уровень воды превышает 1 метр. Однако специалисты, несмотря на трудности, выезжают на участки на лодках и стараются осуществлять работу по оценке максимально оперативно, - сообщили в акимате.

Фото: акимат ЗКО

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев посетил 1-й и 2-й дачные участки в Уральске, где ознакомился с работой оценщиков.

- Глава государства поручил оказать всестороннюю поддержку пострадавшим от паводка жителям. В регионе ведется активная работа в этом направлении. 9 671 семье оказана социальная помощь в размере 100 МРП. Теперь продолжаем выплаты в размере 150 МРП. В настоящее время ведутся работы по оценке пострадавших от паводка дачных участков. Поручаю оценочным компаниям завершить работы максимально быстро, - сказал аким области.