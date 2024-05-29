На дамбах у города Атырау идет круглосуточное дежурство

Уровень реки Урал на территории города Атырау достиг 600 см. Это на 50 см выше критической отметки. Поэтому усилено круглосуточное дежурство на набережной Атырау и его пригорода, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Суточное дежурство разделено на две смены по 12 часов каждая.

В ночь с 28 на 29 мая специалисты акимата города Атырау вышли дежурили у канала Соколок.

- Наша главная задача - сообщать в Оперативный штаб по ЧС о разрывах и размытии защитных дамб на участках, - рассказал заместитель акима города Атырау Нуржан Ермуханов.

Так под трассой «Атырау-Астрахань» установили водопропускные трубы. Накануне временно построенную объездную дорогу в 30 км от города Атырау начала размывать вода из канала Байшака. Чтобы беспрепятственно пропускать поступающую воду к морю, этот участок раскопали на 2 метра в глубину и установили 6 труб диаметром 100 см.

Нами было принято решение пустить транзитную технику через канал Байшака для обеспечения бесперебойного автомобильного движения, а также для пропуска воды из канала в Каспийское море, - рассказал заместитель руководителя АО «НК «КазАвтоЖол» Атырауской области Азамат Кабдыгалиев.

Работы продолжались сутки, после их завершения дорога сразу же была открыта для движения транспорта. В работах по установке водопропускных труб было задействовано 20 единиц техники и 30 человек.

Также сводно спасательная группа воинской части 52859 МЧС РК проводит противопаводковые мероприятия в 11 населенных пунктах Махамбетского района Атырауской области. Военнослужащие министерства по ЧС ежедневно выполняют задачи по контролю уровня воды в реке Жайык, а также укрепляют земляные валы вдоль населенных пунктов.

Материал дополнен оперативной сводкой по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 12:00 часов 29 мая т.г. (По сравнению с 29 мая, 08:00 часов)

с. Индербор -1 см, уровень воды - 961 см, критический уровень - 845 см.

с. Махамбет -0 см, уровень воды - 1018 см, критический уровень - 850 см.

г. Атырау + 0 см, уровень воды, 600 см, критический уровень - 550 см.

с. Жанаталап -0 см, уровень воды - 431 см, критический уровень - 500 см.

с. Еркинкала -0 см, уровень воды - 388 см, критический уровень - 450 см.

Ранее сообщалось о снижении уровеня воды в реке Жайык.