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    11:44, 29 Май 2024 | GMT +6

    На дамбах у города Атырау идет круглосуточное дежурство

    Индер ауданында Жайықтың деңгейі сәл төмендеді, бірақ қауіп әлі сейілмей тұр
    Фото: primeminister.kz

    Уровень реки Урал на территории города Атырау достиг 600 см. Это на 50 см выше критической отметки. Поэтому усилено круглосуточное дежурство на набережной Атырау и его пригорода, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    Суточное дежурство разделено на две смены по 12 часов каждая.

    В ночь с 28 на 29 мая специалисты акимата города Атырау вышли дежурили у канала Соколок.

    - Наша главная задача - сообщать в Оперативный штаб по ЧС о разрывах и размытии защитных дамб на участках, - рассказал заместитель акима города Атырау Нуржан Ермуханов.

    Так под трассой «Атырау-Астрахань» установили водопропускные трубы.  Накануне временно построенную объездную дорогу в 30 км от города Атырау начала размывать вода из канала Байшака. Чтобы беспрепятственно пропускать поступающую воду к морю, этот участок раскопали на 2 метра в глубину и установили 6 труб диаметром 100 см.

    Нами было принято решение пустить транзитную технику через канал Байшака для обеспечения бесперебойного автомобильного движения, а также для пропуска воды из канала в Каспийское море, - рассказал заместитель руководителя АО «НК «КазАвтоЖол» Атырауской области Азамат Кабдыгалиев.

    Работы продолжались сутки, после их завершения дорога сразу же была открыта для движения транспорта. В работах по установке водопропускных труб было задействовано 20 единиц техники и 30 человек.

    Также сводно спасательная группа воинской части 52859 МЧС РК проводит противопаводковые мероприятия в 11 населенных пунктах Махамбетского района Атырауской области. Военнослужащие министерства по ЧС ежедневно выполняют задачи по контролю уровня воды в реке Жайык, а также укрепляют земляные валы вдоль населенных пунктов.

    Материал дополнен оперативной сводкой по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 12:00 часов 29 мая т.г. (По сравнению с 29 мая, 08:00 часов)

    • с. Индербор -1 см, уровень воды - 961 см, критический уровень - 845 см.
    • с. Махамбет -0 см, уровень воды - 1018 см, критический уровень - 850 см.
    • г. Атырау + 0 см, уровень воды, 600 см, критический уровень - 550 см.
    • с. Жанаталап -0 см, уровень воды - 431 см, критический уровень - 500 см.
    • с. Еркинкала -0 см, уровень воды - 388 см, критический уровень - 450 см.

    Ранее сообщалось о снижении уровеня воды в реке Жайык.

    Теги:
    Атырауская область Атырау МЧС Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Оперштаб
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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