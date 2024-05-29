В Атырауской области снижается уровень воды в реке Жайык

Оперативный штаб по ЧС Атырауской области обновил сводку по уровню воды в реке Жайык (Урал) в Атырауской области, передает агентство Kazinform.

По состоянию на 08:00 часов 29 мая (по сравнению с 28 мая, 08:00 часов):

с. Индербор -6 см, уровень воды - 962 см, критический уровень - 845 см.

с. Махамбет -2 см, уровень воды - 1018 см, критический уровень - 850 см.

г. Атырау + 0 см, уровень воды, 600 см, критический уровень - 550 см.

с. Жанаталап -1 см, уровень воды - 431 см, критический уровень - 500 см.

с. Еркинкала -1 см, уровень воды - 388 см, критический уровень - 450 см.

Судя по данным, в Атырауской области продолжается спад уровня воды в реке Жайык (Урал), в том числе в селах близ города Атырау, где 28 мая наблюдалось незначительное повышение уровня воды.

Ранее сообщалось, что объездную дорогу через мост Баксай открыли для движения в Атырауской области.