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    08:50, 29 Май 2024 | GMT +6

    В Атырауской области снижается уровень воды в реке Жайык

    река Жайык в Атырауской области
    Фото: кадр из видео оперштаба по ЧС

    Оперативный штаб по ЧС Атырауской области обновил сводку по уровню воды в реке Жайык (Урал) в Атырауской области, передает агентство Kazinform. 

    По состоянию на 08:00 часов 29 мая (по сравнению с 28 мая, 08:00 часов):

    • с. Индербор -6 см, уровень воды - 962 см, критический уровень - 845 см.
    • с. Махамбет -2 см, уровень воды - 1018 см, критический уровень - 850 см.
    • г. Атырау + 0 см, уровень воды, 600 см, критический уровень - 550 см.
    • с. Жанаталап -1 см, уровень воды - 431 см, критический уровень - 500 см.
    • с. Еркинкала -1 см, уровень воды - 388 см, критический уровень - 450 см.

    Судя по данным, в Атырауской области продолжается спад уровня воды в реке Жайык (Урал), в том числе в селах близ города Атырау, где 28 мая наблюдалось незначительное повышение уровня воды. 

    Ранее сообщалось, что объездную дорогу через мост Баксай открыли для движения в Атырауской области.

    Теги:
    Атырауская область ДЧС МЧС Река Урал Видео Река Жайык Паводки в Казахстане Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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