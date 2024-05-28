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    08:46, 28 Май 2024 | GMT +6

    В Атырау незначительно повысился уровень воды в реке Жайык

    В Атырау незначительно повысился уровень воды в реке Жайык
    Фото: кадр из видео оперштаба по ЧС Атырауской области

    Оперативный штаб по ЧС Атырауской области обновил сводку по уровню реки Жайык (Урал) в Атырауской области, передает агентство Kazinform. 

    По состоянию на 08:00 часов 28 мая (по сравнению с 27 мая, 08:00 часов):

    • с. Индербор -7 см, уровень воды - 968 см, критический уровень - 845 см.
    • с. Махамбет -0 см, уровень воды - 1020 см, критический уровень - 850 см.
    • г. Атырау +2см, уровень воды, 600 см, критический уровень - 550 см.
    • с. Жанаталап +1 см, уровень воды - 432 см, критический уровень - 500 см.
    • с. Еркинкала +1 см, уровень воды - 389 см, критический уровень - 450 см.

    Судя по данным, в Индерском районах продолжается спад уровня воды в реке Жайык. В Атырау, а также в близлежащих селах Жанаталап и Еркинкала наблюдается незначительное повышение уровня воды в реке.

    Как сообщалось ранее, в Атырауской области завершили откачку паводковых вод и восстановили плотину на въездной автодороге села Жалгансай, которую  прорвало 22 мая.

     

    Теги:
    Атырауская область Атырау ДЧС МЧС Видео Река Жайык Паводки в Казахстане Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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