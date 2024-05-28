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    00:21, 28 Май 2024 | GMT +6

    В Атырауской области завершили откачку паводковых вод и восстановили плотину

    В Атырауской области восстановили плотину
    Фото: кадр из видео

    В Атырауской области завершены работы по откачке воды. Об этом сообщили в МЧС РК, передает агентство Kazinform.

    22 мая на въездной автодороге села Жалгансай прорвало возведенную дамбу. В результате вода распространилась в сторону населенного пункта.

    Как сообщило ведомство, омываемая водой плотина была полностью восстановлена.

    — Сегодня завершены аварийно-спасательные работы по откачке паводковых вод, откачено в общем количестве 527 332 кубометров воды. Проведены работы по берегоукреплению протяженностью в 7 км. В настоящее время продолжаются работы по дополнительному укреплению дамбы, — говорится в сообщении.

    Ранее заместитель руководителя департамента по ЧС Руслан Шариев сообщил о том, что вода подступила к селам Алмалы и Бесикты.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Дамба Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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