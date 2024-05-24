Прорыв дамбы в атырауском селе Жалгансай: жители защищают подъездную дорогу

В настоящее время ведутся работы по дополнительной защите подъездной дороги в село и укреплению дамбы в селе Жалгансай Атырауской области, где 23 мая ночью прорвало возведенную дамбу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

— Наряду с этим, в целях ликвидации опасности для населенного пункта осуществляется откачка разлившейся между подъездной дорогой и дамбой воды с помощью специальной техники. Ранее эвакуированные около 200 жителей села утром обратно были доставлены в село. В мероприятиях по обеспечению безопасности задействованы порядка 100 человек, включая военных, специалистов ДЧС, местных жителей. Наряду с этим усилено дежурство, — сообщил аким Жалгансайского сельского округа Асылжан Каиргалиев.

К сведению, в селе Жалгансай Махамбетского района было реконструировано 3,5 км имеющейся дамбы и заново построено еще 3,5 км.

— Мужчины села всю ночь занимались укреплением дамбы. Женщины, вместе с детьми были эвакуированы в здание школы в селе Махамбет. Сейчас ситуация стабилизировалась. Работы по защите села продолжаются, — рассказал местный житель Дуйсенбай Мендигалиев.

Напоминаем, что вчера, то есть в ночь с 22 мая на 23 мая произошел прорыв дамбы вблиз подъездной дороги к селу, породив опасность подтопления населенного пункта.

Около 200 жителей срочно были эвакуированы в село Махамбет. Для защиты села от наводнения было мобилизовано 842 человека, включая специалистов ДЧС, военных, жителей села, также, 84 единицы спецтехники, 21 лодка.

Сейчас ситуация в селе стабилизировалась. Ведутся работы по укреплению дамбы, защите асфальта подъездной дороги.