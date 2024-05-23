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    02:40, 23 Май 2024 | GMT +6

    Эвакуировать население из-за прорыва дамбы начали в атырауском селе Жалгансай

    Эвакуировать население из-за прорыва дамбы начала в атырауском селе Жалгансай
    Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    В Махамбетском районе Атырауской области началась полная эвакуация населения, включена сирена, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    В селе Жалгансай Махамбетского района ближе к полуночи прорвало возведенную дамбу.

    Под угрозой затопления - сельский медицинский пункт. Для стабилизации ситуации из районного центра запрошены дополнительные силы и средства. На месте ЧС находится аким области.

    В 01:20 часов были включены сирены оповещения. Началась эвакуация жителей.

    Для ликвидации ЧС задействовано 15 единиц техники и 50 солдат личного состава МО.

    Село Жалгансай находится в 15 км от районного центра села Махамбет. Население села Жалгансай - 1286 человек. Количество домов - 237.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Эвакуация Паводки в Казахстане Происшествия Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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