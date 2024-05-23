Эвакуировать население из-за прорыва дамбы начали в атырауском селе Жалгансай

В Махамбетском районе Атырауской области началась полная эвакуация населения, включена сирена, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

В селе Жалгансай Махамбетского района ближе к полуночи прорвало возведенную дамбу.

Под угрозой затопления - сельский медицинский пункт. Для стабилизации ситуации из районного центра запрошены дополнительные силы и средства. На месте ЧС находится аким области.

В 01:20 часов были включены сирены оповещения. Началась эвакуация жителей.

Для ликвидации ЧС задействовано 15 единиц техники и 50 солдат личного состава МО.

Село Жалгансай находится в 15 км от районного центра села Махамбет. Население села Жалгансай - 1286 человек. Количество домов - 237.