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    19:06, 27 Май 2024 | GMT +6

    Вода представляет угрозу пригородам Атырау - ДЧС

    река Урал
    Фото: pricom.kz

    По данным департамента по ЧС Атырауской области, опасными зонами в пригороде Атырау остаются участки под номерами 1-5, где сейчас наблюдается повышение уровня воды в реке Жайык (Урал). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб Атырауской области.

    Как рассказал заместитель руководителя департамента по ЧС Руслан Шариев, в настоящее время вода подступила к селам Алмалы и Бесикты.

    - Сегодня у населенных пунктов ведется круглосуточное дежурство, защитные дамбы дополнительно укрепляются шифером. Проводится дополнительная обваловка имеющихся укреплений. Вода представляет угрозу каждому населенному пункту в северной части Атырау, - рассказал Руслан Шариев.

    В Атырау и его пригороде ведется круглосуточное дежурство у защитных дамб. В берегоукрепительных работах принимают участие силы МЧС, Министерства обороны, местных исполнительных органов и волонтеры.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Наводнение Регионы Река Урал Река Жайык Паводки в Казахстане Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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