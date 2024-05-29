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    08:29, 29 Май 2024 | GMT +6

    Объездную дорогу через мост Баксай открыли для движения в Атырауской области

    Объездную дорогу через мост Баксай открыли для движения в Атырауской области
    Фото: кадр из видео оперштаба по ЧС Атырауской области

    Участок объездной дороги в Атырауской области открыт для движения. Для беспрепятственного пропуска паводковой воды под мостом уложены 6 металических труб, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС региона.

    Силами подрядной организации «Лянкаран Иншаат» и ТОО «Акжол Курылыс» временно открыто движение по мосту Баксай для всех видов автотранспорта.

    - 28 мая в 20.30 часов временная объездная дорога была восстановлена. Для беспрепятственного пропуска воды были уложены 6 металических труб диаметром 1000 мм, - рассказал директор АО «НК «КазАвтоЖол» Мурат Мыктыбаев.

    Как сообщалось ранее, в 4.20 часов 28 мая из-за поднятия уровня на канале Баксай, а также в связи с угрозой разлива воды на временной объездной дороге через мост Баксай на 646 км АО «НК» КазАвтоЖол» было принято решение временно закрыть движение для грузовых машин.

    Также в оперштабе по ЧС сообщили, что мост, соединяющий села Махамбет и Ортакшыл, а также ведущий к трассе «Атырау-Индер», не представляет угрозы для автомобилистов.

    В настоящее время на мосту наблюдается небольшой разлив паводковой воды, однако это не создает препятствий для передвижения автотранспорта. Полиция круглосуточно патрулирует этот  участок дороги.

    Напомним, большой приток воды в село Акжайык наблюдался с Индерского района. Ситуация находится под контролем местных исполнительных органов и полиции.

    Теги:
    Дороги Атырауская область Паводки в Казахстане Закрытие дорог Паводки Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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