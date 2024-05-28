Участок объездной дороги закрыли для грузовиков в Атырауской области

28 мая в 10:30 в Атырауской области введено ограничение движения для грузового автотранспорта на временной объездной дороге «Актобе — Атырау — граница РФ», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазАвтоЖол».

Ограничение касается участка дороги от км 646 до км 647, г. Атырау — поселок Х. Ергалиева.

Как сообщили в нацкомпании «КазАвтоЖол», это связано с риском размыва дороги из-за подъема уровня воды на реке Байшака.

По информации оперативного штаба по ЧС Атырауской области, сегодня в Атырау незначительно повысился уровень воды в реке Жайык (Урал).