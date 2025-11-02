Казахстан и Финляндия, LRT до Косшы и рекордный урожай — главные события недели

Дипломатия, региональная политика и образование

Для Президента Казахстана эта неделя выдалась насыщенной между внешней политикой, внутренними решениями и стратегическими проектами.

В Астане Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Финляндии Александром Стуббом.

Фото: Акорда

Стороны обсудили перспективы укрепления политического диалога, развитие торгово-экономических и инвестиционных связей, сотрудничество в промышленности, транспорте и энергетике.

Отдельной темой стали поставки казахстанского урана для атомных станций Финляндии.

Финляндия названа Главой государства ключевым торговым партнером Казахстана в Северной Европе и Европейском Союзе.

– Сегодня в Казахстане успешно работают около 50 компаний с финским участием, в том числе такие всемирно признанные бренды, как Tikkurila, Wärtsilä, Nurminen, Metso, Valtra, Peikko и другие. Казахстан привержен расширению этого партнерства и дальнейшему укреплению финского инвестиционного и делового присутствия в нашей стране, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В рамках визита прошел Казахстано-финский бизнес-форум, собравший представителей ведущих компаний и госструктур двух стран.

Фото: Акорда

По итогам переговоров подписано 15 документов и принято Совместное заявление.

В те же дни в Казахстан прибыла делегация США во главе со специальным представителем Дональда Трампа по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и заместителем госсекретаря Кристофером Ландау.

Визит включал встречи в Алматы и Астане и стал важным шагом к предстоящему саммиту C5+1 в Вашингтоне.

Кристофер Ландау в публикации на платформе X назвал Алматы «финансовой столицей Казахстана» и отметил гостеприимство жителей.

На неделе Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения по созданию Международного центра оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма. Новый центр объединит финансовые разведки стран СНГ для оперативного обмена данными и выработки единых стандартов в сфере финансового мониторинга.

В рамках рабочей поездки Президент посетил Кызылординскую область, где осмотрел новый терминал международного аэропорта «Қорқыт Ата» и заслушал отчет акима региона Нурлыбека Налибаева о социально-экономическом развитии области. Глава государства подчеркнул острую проблему нехватки воды в регионе.

Фото: Акорда

Президент посетил Центр искусств, новую ТЭЦ, футбольный стадион, современный Центр настольного тенниса, предприятие «Қызылорда-нан» и областной историко-краеведческий музей.

Стало известно, что в Кызылорде планируется открыть третью Президентскую библиотеку.

Подробнее о социально-экономическом развитии Кызылординской области — читайте здесь.

Страна делает ставку на образование и науку. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на форуме стратегических партнеров «Казахстан – территория академического образования», где были представлены компания Quacquarelli Symonds (QS), МГИМО, Пекинский университет языка и культуры, Университет Кардифф, Университет Вусонг, МИФИ, Университет Минерва и другие вузы.

— Наука и знания — это мощные инструменты, которые становятся все более продвинутыми по мере своего развития и открывают безграничные возможности. Уверен, что сотрудничество в этой области значительно расширит пространство образования и науки Казахстана, а также придаст импульс развитию академической дипломатии, — сказал Глава государства.

Пять казахстанских вузов вошли в мировой рейтинг Times Higher Education, а число иностранных студентов достигло 31 тысячи с планом увеличить до 100 тысяч к 2029 году.

Налажено партнерство с 40 ведущими университетами мира, открыто 33 филиала зарубежных вузов. Во многих филиалах обучение ведется на английском, русском и китайском языках.

В пилотном режиме стартовал проект по внедрению образовательных инструментов на основе ChatGPT.

Продовольственная безопасность

Казахстан полностью обеспечит себя хлебом и мукой. Аграрии собрали 27 миллионов тонн зерна, из которых около 60% — пшеница третьего класса, пригодная для продовольственных целей. Завершается уборка риса в Кызылординской области и кукурузы в южных регионах, Алматинской и области Жетысу.

Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

Страна начала и экспорт нового урожая. За рубеж поставлено около 1,6 миллиона тонн зерна, преимущественно в страны Центральной Азии и Кавказа.

Мажилисмен Мурат Ергешбаев отметил, что Казахстан по-прежнему экспортирует пшеницу как сырье, хотя потенциал переработки позволяет выпускать до 27 видов готовой продукции на ее основе.

Энергия, технологии и инвестиции

Дефицит электроэнергии в Казахстане становится все более ощутимым. Потребление растет, нагрузка на энергосистему ежегодно увеличивается. В Правительстве представили планы по развитию энергетической отрасли и переходу к новым технологическим решениям.

Фото: Агыбай Аяпбергенов/ Kazinform

Глава Кабмина Олжас Бектенов подчеркнул, что все запланированные энергетические проекты должны быть реализованы своевременно, с применением современных технологий, включая гибридные электростанции и системы накопления энергии.

«Самрук-Энерго» поручено завершить подготовительные работы для строительства новых ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске к марту следующего года, с обязательным соблюдением экологических стандартов.

Кроме того, Казахстан создает единую государственную систему управления топливно-энергетическим комплексом — EnergyTech.

В пилотном режиме запущен сервис отслеживания готовности энергетических объектов, позволяющий наблюдать состояние инфраструктуры в режиме онлайн. Следующий этап — переход к цифровым реестрам вместо бумажных журналов дефектов.

В сферу топливно-энергетического комплекса активно внедряется ИИ.

С начала года в стране введены в эксплуатацию проекты общей мощностью 370 МВт. К 2029 году Казахстан планирует выйти на профицит электроэнергии, а к 2035 году в энергосистему страны дополнительно введут 26 ГВт новых мощностей за счет модернизации действующих станций и строительства новых.

Газ и топливо: локальные сбои и решения

Проблемы в отрасли проявились не только на уровне генерации, но и на автозаправках. В Северо-Казахстанской области и Шымкенте зафиксирован дефицит автогаза, вызвавший очереди на АГЗС. В Минэнерго пояснили, что речь идет о логистических сбоях, а не системном кризисе, и выделили дополнительные объемы топлива.

Фото: Kazinform

Для обратной связи с населением открыта горячая линия, куда можно сообщать о росте цен на АИ-92 и перебоях с автогазом. К недобросовестным участникам рынка, нарушающим ценовую дисциплину, обещают принять меры.

Резкую реакцию в Правительстве вызвали инвестиционные провалы. По данным Кабмина, годовой план по инвестициям в основной капитал выполнен лишь на 52,7%, а по прямым иностранным вложениям — менее чем наполовину. В ряде регионов показатели остаются критически низкими.

Олжас Бектенов поручил акимам отстающих регионов привлечь к дисциплинарной ответственности своих заместителей, и потребовал выровнять динамику.

Зеленые технологии и транспорт будущего

Исчерпание льготного лимита на ввоз электромобилей показало, что спрос на экологичный транспорт в Казахстане растет. Теперь ввозить электрокары можно только с уплатой всех налогов и таможенных платежей. Для физлиц предусмотрены три варианта таможенного оформления.

Фото: freepik.com

На волне приоритетов «зеленых» стандартов в Астане продолжат развитие легкорельсового транспорта. Следующий этап строительства ЛРТ— в сторону города Косшы, откуда ежедневно в столицу въезжает до 20 тысяч автомобилей. Завершить участок планируют в течение полутора лет, а другая ветвь линии соединит новые районы с железнодорожным вокзалом.

Власти рассчитывают, что развитие ЛРТ и сопутствующие меры помогут снизить транспортную нагрузку в столице. С осени в Астане действует новый график начала рабочего дня — более 36 тысяч сотрудников компаний и ведомств теперь начинают работу с 7:30 утра.

Ожидается, что это сократит утренние пробки, однако, как отмечают в акимате, для оценки эффективности потребуется время.

Параллельно продолжается развитие улично-дорожной сети и общественного транспорта.

После опровержения слухов о своей отставке аким Астаны Женис Касымбек заявил, что лично контролирует ход реализации транспортных проектов в столице.

Кроме того, Касымбек затронул ряд чувствительных для горожан тем — финансирование ремонта здания бывшего ЦУМа, возможную передачу системы видеонаблюдения «Сергек» арабской компании и будущее застройки озер Малый Талдыколь.

Законодательные инициативы

Парламент Казахстана, к слову, на минувшей неделе принял и закон «Об искусственном интеллекте» , состоящий из семи глав и 28 статей. Документ направлен на подпись Президенту. Закон впервые закрепляет в национальном законодательстве базовые термины, связанные с развитием технологий ИИ: «искусственный интеллект», «модель», «система», «библиотека данных» и «синтетический результат».

Коллаж: Kazinform/Freepik

В Казахстане вновь обсуждают поправки, касающиеся запрета «пропаганды ЛГБТ». Предложения планируют включить в законопроект по вопросам архивного дела. Речь идет не о запрете самих людей с нетрадиционной ориентацией, а о введении дополнительной маркировки и контроля за контентом в соцсетях, книгах, кино и рекламе.

По словам депутата Мажилиса Ирины Смирновой, подобные меры стоило принять раньше.

Тем временем страна укрепляет позиции в сфере международного уголовного судопроизводства. Казахстан и Королевство Марокко подписали соглашение о взаимной экстрадиции лиц, находящихся в розыске или скрывающихся от правосудия.

Документ предусматривает выдачу подозреваемых и осужденных за преступления, наказуемые лишением свободы сроком от одного года и выше. При этом обе стороны сохраняют право не выдавать собственных граждан.

Судебные процессы недели

В Алматы продолжается процесс по делу о крушении самолета Bek Air, произошедшем в декабре 2019 года. Тогда погибли 12 человек и пострадали 69. Обвиняемыми числятся двое пилотов, погибших в катастрофе.

Фото: Главная транспортная прокуратура

На заседаниях дали показания выжившие пассажиры, были заслушаны судебно-медицинские эксперты.

Суд постановил арестовать имущество авиакомпании Bek Air и отказал в аресте собственности ее руководителя.

В Атырауской области суд рассматривает дело об убийстве Яны Легкодимовой. Основной обвиняемый Ризуан Хайржанов признал вину и публично извинился перед матерью погибшей, однако отказался от допроса. Его сообщник Алтынбек Катимов также воздержался от ответов.

Суд утвердил новый обвинительный акт, предусматривающий ужесточение наказания. Прения назначены на 5 ноября.

В Костанае вынесен приговор бывшему прокурору города Рудного Мурату Успанову. Его признали виновным в покушении на получение взятки в размере 20 миллионов тенге и приговорили к 4,5 годам лишения свободы.

В Алматы продолжается процесс над руководителем благотворительного фонда «Елге көмек» Ильясом Сариевым, известным в сети как «казахский Робин Гуд». Его обвиняют в мошенничестве. На слушаниях между подсудимым и потерпевшей произошла словесная перепалка после просмотра видеозаписи, приобщенной к делу. Следующее заседание назначено на 6 ноября.

В Жамбылской области рассматривается дело о возможном истязании двух несовершеннолетних братьев. Отчим не признает обвинения и заявляет о намерении добиваться возвращения детей в семью. Тетя подростков, напротив, считает, что они должны проживать с биологическим отцом. Суд продолжает рассмотрение.

Культура

В Риме состоялась презентация монографии «Шокан Уалиханов и рождение современного Казахстана», впервые изданной на итальянском языке и приуроченной к 190-летию со дня рождения великого ученого и просветителя.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Тем временем Димаш Кудайберген представил грандиозный проект «Voice Beyond Horizon», грандиозную премьеру 2026 года. Совместно с китайским телеканалом он объединил восемь вокалистов из разных стран, чтобы своими голосами связать цивилизации вдоль древнего Шелкового пути.

За 22 дня участники преодолели более семи тысяч километров, посетив Туркестан, Актау, Алматы и Астану.

Победы юниоров, европейские амбиции и новый вызов для «Кайрата»

В Бахрейне завершились Юношеские летние Азиатские игры — важнейшие старты для олимпийского резерва стран континента. Казахстанские спортсмены показали впечатляющий результат, заняв третье место в общекомандном зачете. На счету сборной — 93 медали, из них 24 золотые, 29 серебряных и 40 бронзовых, завоеванные в 15 видах спорта.

Коллаж: Kazinform / olympic.kz

Внимание футбольных болельщиков приковано к алматинскому «Кайрату», который после уверенной победы над косовской «Приштиной» вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Следующий матч состоится 5 ноября в Милане против одного из самых титулованных клубов Европы «Интера».

Обсуждение среди фанатов вызвали и цены на билеты. Если в Италии стоимость начинается от 7 тысяч тенге, то на домашние матчи в Алматы она варьировалась от 30 до 250 тысяч.

Еще одной значимой спортивной новостью недели стала подача Казахстаном заявки на проведение финала Лиги конференций УЕФА. Союз европейских футбольных ассоциаций подтвердил получение заявления о заинтересованности в организации финалов 2028 и 2029 годов.

В случае одобрения заявка станет исторической. Страна впервые примет решающий матч одного из турниров под эгидой УЕФА.