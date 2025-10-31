РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:33, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Современный Центр настольного тенниса в Кызылорде: Токаев осмотрел спортобъект

    Глава государства осмотрел Центр настольного тенниса в городе Кызылорде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.  

    р
    Фото: Акорда

    На строительство комплекса, возведенного в октябре прошлого года, было выделено 2,5 миллиарда тенге за счет средств, сэкономленных в результате оптимизации областного бюджета. Кроме того, Фонд развития социальных проектов Samruk Kazyna Trust выделил 900 миллионов тенге.

    р
    Фото: Акорда

    Комплекс, отвечающий современным требованиям, включает игровую площадку с 16 столами для настольного тенниса, места для 350 зрителей, тренажерный зал и административные помещения. На спортивном объекте трудятся 52 сотрудника.

    р
    Фото: Акорда

    На сегодняшний день в Центре на постоянной основе занимаются 280 детей.

    Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область. Глава государства посетил новый терминал международного аэропорта «Қорқыт Ата». Затем заслушал отчет акима Кызылординской области Нурлыбек Налибаев о социально-экономическом развитии региона, оценил работу нового Центра искусств в Кызылорде. Также стало известно, что в Кызылорде может открыться третья Президентская библиотека.

    Президент посетил новую ТЭЦ в Кызылорде, футбольный стадион, комплекс по производству хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий ТОО «Қызылорда-нан» и областной историко-краеведческий музей.

    Касым-Жомарт Токаев Спорт Акорда Настольный теннис Кызылорда
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
