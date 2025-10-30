Глава государства оценил работу нового Центра искусств в Кызылорде

Многофункциональный Центр искусств на 1000 мест был открыт в прошлом году.

В просторном и современном здании стоимостью 3,7 млрд тенге проходят концертные программы, творческие вечера и общественные мероприятия различного формата. В центре действует ряд творческих коллективов.

Фото: Акорда

В ходе посещения Президенту рассказали, что с 2022 года в области построено 18 объектов культуры, в том числе 7 современных центров «Руханият», новое здание музыкального колледжа, областной историко-краеведческий музей, а также дома культуры в отдаленных населенных пунктах.

Фото: Акорда

Акимат проводит системную работу по обеспечению жильем работников культуры, повышению квалификации специалистов и внедрению передового опыта.

Фото: Акорда

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область. Глава государства посетил новый терминал международного аэропорта «Қорқыт Ата». Затем заслушал отчет акима Кызылординской области Нурлыбек Налибаев о социально-экономическом развитии региона.