    14:34, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Глава государства оценил работу нового Центра искусств в Кызылорде

    Касым-Жомарт Токаев осмотрел зрительный зал и понаблюдал за репетицией областного симфонического оркестра, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент оценил работу нового Центра искусств в Кызылорде
    Фото: Акорда

    Многофункциональный Центр искусств на 1000 мест был открыт в прошлом году.

    В просторном и современном здании стоимостью 3,7 млрд тенге проходят концертные программы, творческие вечера и общественные мероприятия различного формата. В центре действует ряд творческих коллективов.

    Президент оценил работу нового Центра искусств в Кызылорде
    Фото: Акорда

    В ходе посещения Президенту рассказали, что с 2022 года в области построено 18 объектов культуры, в том числе 7 современных центров «Руханият», новое здание музыкального колледжа, областной историко-краеведческий музей, а также дома культуры в отдаленных населенных пунктах.

    Президент оценил работу нового Центра искусств в Кызылорде
    Фото: Акорда

    Акимат проводит системную работу по обеспечению жильем работников культуры, повышению квалификации специалистов и внедрению передового опыта.

    Президент оценил работу нового Центра искусств в Кызылорде
    Фото: Акорда

    Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область. Глава государства посетил новый терминал международного аэропорта «Қорқыт Ата». Затем заслушал отчет акима Кызылординской области Нурлыбек Налибаев о социально-экономическом развитии региона.

