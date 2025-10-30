РУ
    12:48, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президенту РК показали новый терминал международного аэропорта «Қорқыт Ата»

    Рабочая поездка Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область началась с посещения нового терминала международного аэропорта «Қорқыт Ата», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Рабочая поездка Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область
    Фото: Акорда

    Президент ознакомился с деятельностью воздушной гавани и процессом обслуживания внутренних и международных авиарейсов.

    Президенту РК показали новый терминал международного аэропорта «Қорқыт Ата»
    Фото: Акорда

    Главе государства представили зоны регистрации и досмотра пассажиров, пункты пограничного и таможенного контроля, залы ожидания, а также систему автоматической выдачи багажа.

    Президенту РК показали новый терминал международного аэропорта «Қорқыт Ата»
    Фото: Акорда

    Новый терминал был открыт в ноябре прошлого года. Частные инвестиции в проект составили 16,6 млрд тенге.

    Президенту РК показали новый терминал международного аэропорта «Қорқыт Ата»
    Фото: Акорда

    Из местного бюджета было выделено 4,3 млрд тенге на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

    Президенту РК показали новый терминал международного аэропорта «Қорқыт Ата»
    Фото: Акорда

    Пропускная способность аэропорта увеличилась с 300 до 500 тысяч пассажиров в год.

    Объект соответствует высоким стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

    Президенту РК показали новый терминал международного аэропорта «Қорқыт Ата»
    Фото: Акорда

    Из аэропорта авиакомпании Air Astana, FlyArystan и Qazaq Air выполняют 29 рейсов в неделю. В настоящее время рядом с терминалом «Казаэронавигация» ведет строительство новой диспетчерской башни и административно-технического здания.

    Президенту РК показали новый терминал международного аэропорта «Қорқыт Ата»
    Фото: Акорда

    Реализация данного проекта способствует развитию транспортной инфраструктуры, расширению туристического потенциала и повышению инвестиционной привлекательности региона.

    Напомним, что Президент также планирует посетить ряд промышленных, инфраструктурных и социальных объектов региона.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Регионы Кызылординская область Аэропорт
