Глава государства высоко оценил развитие Кызылординской области
Во время рабочей поездки Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Кызылординской области Нурлыбек Налибаев о социально-экономическом развитии региона, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Глава государства был проинформирован о социально-экономическом развитии Кызылординской области, ходе реализации инвестиционных проектов и экологической программы «Таза Қазақстан», а также о благоустройстве областного центра и населенных пунктов.
Как доложил аким Нурлыбек Налибаев, за последние 4 года объем инвестиций в экономику региона вырос на 233%. В этом году планируется привлечь свыше 720 млрд тенге, при этом доля частных инвестиций составляет 70%.
В целях диверсификации экономики в ближайшие три года будет реализовано 90 инвестиционных проектов на сумму около 2 трлн тенге. Это позволит создать более 11 тысяч новых рабочих мест. В текущем году намечен запуск 27 объектов общей стоимостью 302,5 млрд тенге, из которых на сегодняшний день введены в эксплуатацию девять.
Глава государства, отметив динамичное развитие региона, дал высокую оценку проведенной работе.
Ранее сообщалось, что рабочая поездка Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область началась с посещения нового терминала международного аэропорта «Қорқыт Ата».