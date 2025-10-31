РУ
    19:03, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент осмотрел новый историко-краеведческий музей Кызылординской области

    Глава государства посетил историко-краеведческий музей Кызылординской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.  

    Фото: Акорда

    Президент ознакомился с историко-культурным наследием региона, осмотрел залы, посвященные археологии, этнографии, прошлому и современной жизни Казахстана.

    Фото: Акорда

    Здание музея было построено летом нынешнего года. Для посетителей открыты 12 тематических залов. В настоящее время музейный фонд насчитывает около 70 тысяч экспонатов.

    Фото: Акорда
    Фото: Акорда

    Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область. Глава государства посетил новый терминал международного аэропорта «Қорқыт Ата». Затем заслушал отчет акима Кызылординской области Нурлыбек Налибаев о социально-экономическом развитии региона, оценил работу нового Центра искусств в Кызылорде. Также стало известно, что в Кызылорде может открыться третья Президентская библиотека.

    Президент посетил новую ТЭЦ в Кызылорде, футбольный стадион, комплекс по производству хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий ТОО «Қызылорда-нан».

