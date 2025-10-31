РУ
    18:23, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    11 тысяч зрителей и стандарт УЕФА: Токаев осмотрел новый стадион в Кызылорде

    Президент Касым-Жомарт Токаев посетил новый футбольный стадион в Кызылорде, рассчитанный на 11 тысяч зрителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.  

    Фото: Акорда

    Строительство стадиона завершилось в октябре 2025 года. Новый спортивный комплекс соответствует IV категории по классификации УЕФА.

    Главе государства сообщили, что на арене предполагается проводить как международные соревнования, так и культурные мероприятия.

    В спортивном комплексе предусмотрены залы для бокса, борьбы, спортивной гимнастики, тяжелой атлетики и других видов спорта.

    Во время посещения Президент пообщался с игроками футбольного клуба «Қайсар».

    — «Қайсар» — один из первых клубов в нашей стране, перешедших в частную собственность. В будущем планируется построить футбольную академию. Считаю, что у клуба очень хорошее будущее. Желаю всем вам успехов, — пожелал Касым-Жомарт Токаев.

    В завершение мероприятия Президент оставил автограф на футбольном мяче.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Спорт Футбол Акорда Кызылорда
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
