11 тысяч зрителей и стандарт УЕФА: Токаев осмотрел новый стадион в Кызылорде
Президент Касым-Жомарт Токаев посетил новый футбольный стадион в Кызылорде, рассчитанный на 11 тысяч зрителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Строительство стадиона завершилось в октябре 2025 года. Новый спортивный комплекс соответствует IV категории по классификации УЕФА.
Главе государства сообщили, что на арене предполагается проводить как международные соревнования, так и культурные мероприятия.
В спортивном комплексе предусмотрены залы для бокса, борьбы, спортивной гимнастики, тяжелой атлетики и других видов спорта.
Во время посещения Президент пообщался с игроками футбольного клуба «Қайсар».
— «Қайсар» — один из первых клубов в нашей стране, перешедших в частную собственность. В будущем планируется построить футбольную академию. Считаю, что у клуба очень хорошее будущее. Желаю всем вам успехов, — пожелал Касым-Жомарт Токаев.
В завершение мероприятия Президент оставил автограф на футбольном мяче.