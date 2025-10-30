Президент посетил цех «Қызылорда-нан»
Комплекс по производству хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий ТОО «Қызылорда-нан» был открыт в октябре текущего года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Общая стоимость проекта составила 5,6 млрд тенге. Производство полностью автоматизировано.
Около 30% продукции реализуется через собственную торговую сеть предприятия, а 70% поставляется в магазины Кызылорды и близлежащих населенных пунктов.
Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область. Глава государства посетил новый терминал международного аэропорта «Қорқыт Ата». Затем заслушал отчет акима Кызылординской области Нурлыбек Налибаев о социально-экономическом развитии региона, оценил работу нового Центра искусств в Кызылорде. Также стало известно, что в Кызылорде может открыться третья Президентская библиотека.