    17:43, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Глава государства посетил новую ТЭЦ в Кызылорде

    Новая теплоэлектроцентраль была построена во исполнение поручения Главы государства для обеспечения растущих потребностей населения и экономики южных регионов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.  

    Фото: Акорда

    Как сообщает пресс-служба Акорды, производственная мощность ТЭЦ составляет 240 мегаватт электроэнергии и 277 гигакалорий тепла.

    Фото: Акорда

    Общая стоимость проекта — 215 млрд тенге. Теплоэлектроцентраль полностью построена за счет инвестиций турецкой компании Aksa Energy.

    Фото: Акорда

    В настоящее время установлены и полностью смонтированы основные агрегаты: две газотурбинные установки мощностью по 176 мегаватт, паровая турбина мощностью 95 мегаватт, два паровых котла производительностью 120 тонн в час и четыре водогрейных котла мощностью 150 гигакалорий в час.

    Фото: Акорда

    Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область. Глава государства посетил новый терминал международного аэропорта «Қорқыт Ата». Затем заслушал отчет акима Кызылординской области Нурлыбек Налибаев о социально-экономическом развитии региона, оценил работу нового Центра искусств в Кызылорде. Также стало известно, что в Кызылорде может открыться третья Президентская библиотека.

