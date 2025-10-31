Цены билетов на матч «Кайрата» в Италии ниже, чем в Алматы

5 ноября в 21:00 по миланскому времени на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится матч Лиги чемпионов УЕФА между местным «Интером» и алматинским «Кайратом».

— Сегодня до 17:00 — последняя возможность купить билеты в гостевой сектор! Оформить покупку можно по ссылке в Stories клуба. Обратите внимание — билеты невозвратные. При оформлении заявки вводите данные строго так, как указано в паспорте: имя и фамилия (латиницей), дата рождения, пол, электронная почта, контактный телефон. Электронные билеты будут высланы не позднее 4 ноября. На входе будет проводиться проверка документов и билета, поэтому данные должны полностью совпадать, — заявили в ФК «Кайрат».

Что касается цены за билеты, то для болельщиков «Кайрата» на матч в Милане она начинается от 7 тыс. тенге. Цену, в том числе на гостевые сектора, устанавливает принимающая сторона.

Согласно правилам УЕФА, гостевой команде полагается 5% от общего количества билетов, поэтому максимально на секторах «Кайрата» в Милане сможет расположиться до 4 тысяч фанатов.

После трех туров основного этапа Лиги чемпионов «Кайрат» с 1 баллом идет на 34 месте из 36 команд.

Отметим, что на домашние матчи Лиги чемпионов в Алматы принимающая сторона — руководство ФК «Кайрат», установило цену на билеты в размере от 30 до 250 тысяч тенге.

В основном раунде у «Кайрата» еще два домашних матча зимой — с греческим «Олимпиакосом» и «Брюгге» из Бельгии, однако, они могут пройти не в Алматы.



