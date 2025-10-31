РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:59, 31 Октябрь 2025

    Цены билетов на матч «Кайрата» в Италии ниже, чем в Алматы

    Чемпионы Казахстана алматинский футбольный клуб «Кайрат» объявил о последнем шансе для своих болельщиков на покупку билетов на выездной матч команды в Лиге чемпионов с миланским «Интером». Особое внимание привлекли цены на билеты, а именно — разница между их стоимостью на игры в Милане и в Алматы, передает Kazinform.

    фк кайрат
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    5 ноября в 21:00 по миланскому времени на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится матч Лиги чемпионов УЕФА между местным «Интером» и алматинским «Кайратом».

    — Сегодня до 17:00 — последняя возможность купить билеты в гостевой сектор! Оформить покупку можно по ссылке в Stories клуба. Обратите внимание — билеты невозвратные. При оформлении заявки вводите данные строго так, как указано в паспорте: имя и фамилия (латиницей), дата рождения, пол, электронная почта, контактный телефон. Электронные билеты будут высланы не позднее 4 ноября. На входе будет проводиться проверка документов и билета, поэтому данные должны полностью совпадать, — заявили в ФК «Кайрат».

    Что касается цены за билеты, то для болельщиков «Кайрата» на матч в Милане она начинается от 7 тыс. тенге. Цену, в том числе на гостевые сектора, устанавливает принимающая сторона.
    Согласно правилам УЕФА, гостевой команде полагается 5% от общего количества билетов, поэтому максимально на секторах «Кайрата» в Милане сможет расположиться до 4 тысяч фанатов.

    После трех туров основного этапа Лиги чемпионов «Кайрат» с 1 баллом идет на 34 месте из 36 команд.

    Отметим, что на домашние матчи Лиги чемпионов в Алматы принимающая сторона — руководство ФК «Кайрат», установило цену на билеты в размере от 30 до 250 тысяч тенге.

    В основном раунде у «Кайрата» еще два домашних матча зимой — с греческим «Олимпиакосом» и «Брюгге» из Бельгии, однако, они могут пройти не в Алматы. 

    Теги:
    Спорт ФК «Кайрат»
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
