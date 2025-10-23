Сенат рассмотрит законопроект об искусственном интеллекте

В повестку дня включены следующие вопросы:

1. Об искусственном интеллекте;

2. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации.

Ранее, представляя Закон «Об искусственном интеллекте» в Мажилисе, депутат Екатерина Смышляева отмечала, что документ в первом чтении был одобрен в мае этого года.

Законопроект является базовым документом, устанавливающим единую правовую основу для использования технологий и систем ИИ в Казахстане. Он состоит из 7 глав и 28 статей, в которых закреплены:

правовое и организационное регулирование сферы ИИ;

меры по обеспечению прозрачности и безопасности применения технологий;

особенности использования ИИ государственными органами и квазигосударственными структурами;

права и обязанности участников отношений в сфере искусственного интеллекта;

расширение полномочий Правительства в формировании госполитики в этой области.

Рабочая группа рассмотрела 142 поправки, все комитеты Мажилиса дали положительные заключения.

Второй законопроект вносит изменения в действующее законодательство и предусматривает:

защиту прав потребителей продукции с элементами ИИ;

защиту персональных данных, обрабатываемых системами ИИ;

определение доступа к электронным информационным ресурсам для функционирования национальной платформы ИИ.

При его доработке поступило 120 поправок.

Кроме того, сенаторы рассмотрят проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» (первое чтение). Что дадут изменения в КоАП, читайте в материале корреспондента Kazinform.



