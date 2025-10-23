Сенат рассмотрит законопроект об искусственном интеллекте
23 октября в 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
В повестку дня включены следующие вопросы:
1. Об искусственном интеллекте;
2. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации.
Ранее, представляя Закон «Об искусственном интеллекте» в Мажилисе, депутат Екатерина Смышляева отмечала, что документ в первом чтении был одобрен в мае этого года.
Законопроект является базовым документом, устанавливающим единую правовую основу для использования технологий и систем ИИ в Казахстане. Он состоит из 7 глав и 28 статей, в которых закреплены:
- правовое и организационное регулирование сферы ИИ;
- меры по обеспечению прозрачности и безопасности применения технологий;
- особенности использования ИИ государственными органами и квазигосударственными структурами;
- права и обязанности участников отношений в сфере искусственного интеллекта;
- расширение полномочий Правительства в формировании госполитики в этой области.
Рабочая группа рассмотрела 142 поправки, все комитеты Мажилиса дали положительные заключения.
Второй законопроект вносит изменения в действующее законодательство и предусматривает:
- защиту прав потребителей продукции с элементами ИИ;
- защиту персональных данных, обрабатываемых системами ИИ;
- определение доступа к электронным информационным ресурсам для функционирования национальной платформы ИИ.
При его доработке поступило 120 поправок.
Кроме того, сенаторы рассмотрят проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» (первое чтение). Что дадут изменения в КоАП, читайте в материале корреспондента Kazinform.