    08:00, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Сенат рассмотрит законопроект об искусственном интеллекте

    23 октября в 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Агибай Аяпбергенов /Kazinform
    Фото: Агибай Аяпбергенов /Kazinform

    В повестку дня включены следующие вопросы:

    1. Об искусственном интеллекте;
    2. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации.

    Ранее, представляя Закон «Об искусственном интеллекте» в Мажилисе, депутат Екатерина Смышляева отмечала, что документ в первом чтении был одобрен в мае этого года.

    Законопроект является базовым документом, устанавливающим единую правовую основу для использования технологий и систем ИИ в Казахстане. Он состоит из 7 глав и 28 статей, в которых закреплены:

    • правовое и организационное регулирование сферы ИИ;
    • меры по обеспечению прозрачности и безопасности применения технологий;
    • особенности использования ИИ государственными органами и квазигосударственными структурами;
    • права и обязанности участников отношений в сфере искусственного интеллекта;
    • расширение полномочий Правительства в формировании госполитики в этой области.

    Рабочая группа рассмотрела 142 поправки, все комитеты Мажилиса дали положительные заключения.

    Второй законопроект вносит изменения в действующее законодательство и предусматривает:

    • защиту прав потребителей продукции с элементами ИИ;
    • защиту персональных данных, обрабатываемых системами ИИ;
    • определение доступа к электронным информационным ресурсам для функционирования национальной платформы ИИ.

    При его доработке поступило 120 поправок.

    Кроме того, сенаторы рассмотрят проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» (первое чтение). Что дадут изменения в КоАП, читайте в материале корреспондента Kazinform.

    Сенат Парламента Сенат Законопроекты Искусственный интеллект Цифровизация
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
