Что дадут одобренные депутатами изменения в КоАП

Сегодня в Мажилисе одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Корреспондент агентства Kazinform побеседовал с одним из инициаторов ряда вводимых норм, депутатом палаты Сергеем Пономаревым для разъяснения некоторых моментов.

— Сергей Михайлович, что дает перевод принудительного труда из уголовной плоскости в административную?

— Дело в том, что в КоАП не было общественных работ. Мы считаем, что многие вещи можно сделать только посредством общественных работ. Например, человек попинал в туалете дверь, разбил витрину или уничтожил автобусную остановку — его за это привлекут к общественным работам. Он начинает трудиться, убирать город. За эти пять дней работ он поймет, что так делать нельзя. Это гораздо эффективнее, чем штраф.

— Законопроектом предлагается не применять лишение прав за дорожно-транспортное происшествие без вреда здоровью. А если человек был пьяный, сел за руль и совершил ДТП без вреда здоровью?

— Если человек был пьяный, то наказание будет совершенно другое, очень жесткое. Это 7 лет лишения водительских прав. Это норма вызывала очень серьезные вопросы со стороны людей, особенно тех, кто кормит свои семьи. Но в противовес было выдвинуто такое мнение: если ты не пьешь, тебя не лишают руля. Если ты нанес травмы человеку или убил его, давайте, спросим, что скажут его близкие. Поэтому, это ни в коей мере не относится к пьяным за рулем. Это относится к трезвым водителям, которые совершили ДТП без вреда для других людей. Его не лишают водительского удостоверения, достаточно выплатить финансовую составляющую.

— Не повлечет ли это за собой снижение ответственности на дорогах в целом? Не станет ли в результате больше ДТП на дорогах?

— Конечно, нет. Я только что привел Вам примеры. Мы не можем быть репрессивными, все-таки к гуманности мы тоже призываем. Если нет тяжелых последствий, достаточно оплатить финансовый ущерб и ездить дальше на машине.

— Также прописано, что исключается ответственность за уклонение от уплаты за парковку, так как эти услуги носят гражданско-правовой характер. То есть, человек может не платить за парковку и не будет нести ответственности? Не будут ли эту норму именно так трактовать люди?

— Здесь взаимоотношения двух субъектов — владельца парковки и гражданина. Если вы в магазине не оплатили за товар, Вас посадят или оштрафуют? Нет. Вы же оплачиваете стоимость товара. Примерно то же самое и здесь. Здесь вступает в силу гражданско-правовая ответственность. Вас не штрафуют, но с Вас взыскивают за причиненный ущерб. Компания работает непосредственно с Вами и может через суд отстоять свои права. Я хотел упомянуть еще об одной своей инициативе в рамках данного законопроекта, в частности по зеленым насаждениям. Была такая статья, как предупреждение за вырубку зеленых насаждений. К примеру, человек вырубил 10 дубов, которые росли перед его офисом или заслоняли его витрины, мешали его бизнесу, а ему дают только предупреждение. Это была попытка уйти от ответственности. Мы же не вырубаем деревья каждый день, мы их вырубаем один раз в жизни. И здесь я внес ужесточение, которое прошло в КоАП, сейчас сразу будет штраф. Следующая моя поправка — это ужесточение наказания за уровень шума и выбросы автомобилей. Машины, заезжающие в Алматы через экологические посты, их регулярно проверяют. Людей проверили — остановили через год, ничего не изменилось у 78%. Мы сделали вывод, что они загрязняют город также, не покупают новые автомобили. Не потому, что не хотят, а потому что у них нет денег. Но тем не менее, они загрязняют город, где живут другие люди. Поэтому, также была внесена поправка, и предупреждение убрали, потому что это коррупционная составляющая. Сразу будет штраф.