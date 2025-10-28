В Казахстане создадут единую систему управления топливно-энергетическим комплексом

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании Правительства сообщил, что сейчас ведется работа по созданию отраслевой платформы «Единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом» — EnergyTech.

— Платформа EnergyTech объединит все сферы топливно-энергетического комплекса на базе одного платформенного решения в соответствии с едиными требованиями QazTech, — отметил министр.

По словам Ерлана Аккенженова, новая система позволит выстроить сквозной контур управления в 10 ключевых отраслях ТЭК — от энергетики, недропользования и переработки до угольной промышленности.

Министр добавил, что в этом году уже функционируют семь цифровых сервисов, из которых два — в энергетическом секторе:

сервис мониторинга подготовки и прохождения осенне-зимнего периода;

сервис по утверждению предельного тарифа.

Ранее эксперт выразил мнение, что мораторий на рост цен на топливо в стране поможет сдержать инфляцию и снизить социальное напряжение.