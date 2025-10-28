РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:40, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане создадут единую систему управления топливно-энергетическим комплексом

    Полномасштабная разработка и запуск в промышленную эксплуатацию единой цифровой системы в Казахстане планируется на 2026–2027 годы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ерлан Аккенженов
    Фото: Правительство РК

    Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании Правительства сообщил, что сейчас ведется работа по созданию отраслевой платформы «Единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом» — EnergyTech.

    — Платформа EnergyTech объединит все сферы топливно-энергетического комплекса на базе одного платформенного решения в соответствии с едиными требованиями QazTech, — отметил министр.

    По словам Ерлана Аккенженова, новая система позволит выстроить сквозной контур управления в 10 ключевых отраслях ТЭК — от энергетики, недропользования и переработки до угольной промышленности.

    Министр добавил, что в этом году уже функционируют семь цифровых сервисов, из которых два — в энергетическом секторе:

    • сервис мониторинга подготовки и прохождения осенне-зимнего периода;
    • сервис по утверждению предельного тарифа.

    Ранее эксперт выразил мнение, что мораторий на рост цен на топливо в стране поможет сдержать инфляцию и снизить социальное напряжение.

    Теги:
    Правительство РК Минэнерго РК Ерлан Аккенженов Цифровизация
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают