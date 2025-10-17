Мораторий на рост цен на топливо поможет сдержать инфляцию и снизить социальное напряжение — эксперт

— Во-первых, это притормозит рост цен, так как почти все товары зависят от транспортных расходов. Соответственно, рост инфляции также замедлится. При том уровне доходов, который сейчас у большинства казахстанцев, это хотя бы частично поддержит покупательскую способность, — отметил он.

По словам эксперта, решение также имеет важное социальное значение.

— Дальнейший рост цен только усилил бы раздражение в обществе и протестные настроения. За последние полгода общество и без того было перегружено обсуждением новых реформ — налоговой, а также изменений для малого и среднего бизнеса. Все это не исчезает, а накапливается. Поэтому принятые решения позволили снизить градус напряженности в обществе, пусть и ненадолго — как минимум до конца первого квартала следующего года, — подчеркнул Аскар Исмаилов.

Он также отметил, что частичная отмена ряда решений, касающихся МСБ, стала своего рода «работой над ошибками».

— По сути, пересмотр и частичная отмена ряда решений, касающихся МСБ, — это тоже работа над ошибками. Эти меры позволили избежать дальнейшего ухудшения ситуации. Но эту работу придется продолжить в ближайшие месяцы. Возможно, стоит пересмотреть подходы или даже заменить тех, кто инициировал новые реформы. Очевидно, что были приняты решения, которые на данном этапе просто не применимы в Казахстане. Вместо улучшения благосостояния граждан новые инициативы фактически увеличивали налоговую нагрузку. При нынешнем уровне доходов и развития промышленности это могло серьезно ослабить экономику страны, — сказал он.

Отдельно эксперт прокомментировал влияние моратория на аграриев.

— Что касается аграрного сектора, то в части обеспечения дизельным топливом они традиционно получали его по субсидируемым ценам, поэтому мораторий напрямую их не затронул. Если рассматривать более широкий спектр расходов, то, конечно, принятые меры частично снизили нагрузку на производителей. Но это временное решение — до конца первого квартала 2026 года. Какие шаги будут предприняты после истечения срока, и покажет, как это отразится на экономике. Не стоит забывать и о крупных геополитических изменениях, которые также окажут влияние на Казахстан.

